VĐV Nguyễn Tấn Sang: "Đối thủ chơi xấu không thể ngăn tôi giành HCV"

Đối thủ chơi xấu, chỉ nhằm đá vào ống chân bị đau của Tấn Sang

"Lúc bị đối thủ chơi xấu và tôi đang ngồi nghỉ để chờ trọng tài check VAR, tôi nhìn ra ngoài thấy mọi người chỉ vào lá cờ Việt Nam. Tôi cũng nhìn lá cờ trên vai áo của mình.

Màn hình cũng thể hiện trận đấu chỉ còn 30 giây nữa, tôi cảm thấy mình không thể phụ sự cổ vũ của mọi người. Tôi trở lại trận đấu và nỗ lực với tất cả những gì có thể để đánh bại võ sĩ của Thái Lan và may mắn bảo vệ được tấm huy chương vàng", võ sĩ Nguyễn Tấn Sang chia sẻ với Dân trí về tấm HCV khó khăn nhất của anh tại SEA Games 33.

VĐV Nguyễn Tấn Sang rưng rưng nước mắt khi giành tấm HCV khó khăn nhất tại SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang là một trong 4 VĐV của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam giành quyền vào chung kết ở các hạng cân trong ngày thi đấu cuối cùng của môn thể thao này hôm 17/12. Nguyễn Tấn Sang vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đụng độ võ sĩ nước chủ nhà Thái Lan, Suthat Bunchit ở trận chung kết hạng cân 75-80kg.

Đáng chú ý, Tấn Sang và Suthat Bunchit không lạ gì nhau, khi võ sĩ người Thái Lan từng bị xử thua tại SEA Games 32 khi có hành vi phạm luật đấm vào mặt Tấn Sang.

"Tôi không thể nghĩ là chuyên môn của cậu ấy đã kém mà lối đánh của cậu ấy lại vẫn xấu như trước. Tôi muốn vào trận đấu với một tinh thần thượng võ, chơi đẹp, nhưng rõ ràng là đối phương không nghĩ như vậy", VĐV Tấn Sang nói về màn so tài với Suthat Bunchit ở trận chung kết.

Tấn Sang chia sẻ quyết tâm nén đau để thi đấu nốt trận tranh HCV

Tấn Sang liên tục bị đối thủ cố ý triệt hạ bằng cách nhắm vào cổ chân và hai đầu gối gặp chấn thương ở trận bán kết trước đó (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo đó, trước khi bước vào trận chung kết, Tấn Sang đã gặp chấn thương ở đầu gối và cổ chân trái sau khi đụng độ võ sĩ người Indonesia ở bán kết. Dường như biết được điểm yếu của Tấn Sang, võ sĩ người Thái Lan liên tục cố ý đá vào đầu gối và cổ chân của anh để giành chiến thắng.

Tấn Sang bị đau ở khoảng 30 giây cuối trận khi dính đòn của đối thủ vào đầu gối trái và tưởng như anh không thể gượng dậy (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Đối thủ chủ yếu nhắm vào vết thương cũ của tôi là hai đầu gối và cổ chân trái. Nếu thi đấu sòng phẳng về chuyên môn, Suthat không thể thắng được tôi. Ngay pha đầu tiên, đối thủ lao thẳng vào chân khiến tôi bị tê và phải chườm lạnh, rồi mới quay lại đấu tiếp", Tấn Sang bày tỏ.

Biết được ý đồ của Suthat Bunchit, Tấn Sang đã cố gắng né tránh những đòn triệt hạ của đối thủ vào đầu gối. Thế nhưng ở cuối trận, Tấn Sang lại bị đối thủ đá vào đầu gối trái khiến anh nằm sân, giơ tay ra dấu hiệu bị đau. Theo anh, trọng tài đáng lẽ phải trừ điểm của võ sĩ chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài lại cho điểm.

Tấn Sang nén đau, quyết chiến với võ sĩ của Thái Lan ở 30 giây cuối cùng để giành HCV hạng cân 75-80kg (Ảnh: Tiến Tuấn).

30 giây cuối của trận đấu được xem là thời khắc "sinh tử" đối với Tấn Sang, nhưng võ sĩ người Việt Nam đã nén đau, quyết đấu đến những giây cuối cùng và giành chiến thắng thuyết phục trước Suthat Bunchit mang vinh quang về cho đất nước. Đây đã là kỳ thứ 3 liên tiếp ở SEA Games Tấn Sang giành được HCV ở hạng cân sở trường của mình.

Nỗ lực của Tấn Sang giúp đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương khi tính đến sáng ngày 18/12, các VĐV của chúng ta đã giành được tổng cộng 64 HCV, 68 huy chương bạc (HCB) và 94 huy chương đồng (HCĐ), xếp sau Indonesia và Thái Lan.