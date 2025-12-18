Bị VĐV Thái Lan "triệt hạ", võ sĩ Silat Việt Nam nén đau thi đấu giành HCV

Sáng 17/12, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 33 với 4 trận chung kết nội dung thi đấu đối kháng.

Hàng chục cổ động viên là BHL đội tuyển, vận động viên (VĐV) cũng như người dân từ Việt Nam sang Thái Lan và Việt kiều sinh sống tại Bangkok... đã đến cổ vũ tại điểm thi đấu IMPACT Arena (Muang Thong Thani) làm sôi động cả một góc khán đài.

Trong trận chung kết đầu tiên ở hạng cân 75-80kg nam, sau khi liên tục dẫn điểm khá cách biệt từ đầu trận, từ hiệp thứ 2, VĐV Nguyễn Tấn Sang liên tiếp bị đối thủ Suthat Bunchit của Thái Lan dùng đòn "triệt hạ" đá vào 2 xương đầu gối và cổ chân trái .

Tấn Sang nằm sân tỏ rõ sự đau đớn khi đòn "triệt hạ" của đối thủ vào các vết thương cũ khi chỉ còn 30 giây nữa của hiệp 3 là kết thúc trận đấu, khi đó Sang đang dẫn trước với cách biệt gần 20 điểm.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pencak Silat Việt Nam Nguyễn Văn Hùng giơ thẻ xin khiếu nại tình huống "triệt hạ" của VĐV nước chủ nhà Thái Lan khi Tấn Sang ra hiệu rất đau với trọng tài, còn đối thủ lại được điểm từ lỗi phạm quy.

Thành viên đội tuyển Pencak Silat Việt Nam phản ứng dữ dội, xông vào sân phản đối khi trọng tài không cảnh cáo lần 2 và xử phạt trừ điểm VĐV của Thái Lan dù tình huống quay chậm check VAR thể hiện rõ trên màn hình lớn.

Tuy nhiên, Tấn Sang đã nén đau, vùng lên thi đấu dữ dội ở 30 giây cuối, dùng đòn chân và tay tấn công liên tục khiến cho đối thủ không có cơ hội tận dụng chấn thương của anh để lật ngược điểm số.

Thắng cách biệt với tỉ số 84-53, Tấn Sang giành tấm HCV Pencak-Silat hạng cân 75-80kg cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Ở hạng cân 50-55kg của nữ, VĐV Dương Thị Hải Quyên của Việt Nam gặp đối thủ người Indonesia trong trận chung kết thứ 2 của Pencak Silat Việt Nam.

Hải Quyên nén đau, nắn lại ngón chân gãy xương để tiếp tục thi đấu trận chung kết Pencak Silat (Video: Tiến Tuấn).

Đầu hiệp thi đấu thứ 3, ngón út bàn chân trái của Hải Quyên bị gãy xương. Theo quy định, ban huấn luyện và đồng đội không được can thiệp hỗ trợ nên Quyên đã phải nén đau, tự mình lấy tay vuốt, nắn thẳng xương ngón chân lại để tiếp tục thi đấu đến hết trận và chỉ giành HCB khi thua với tỉ số 29-42.

Ở trận chung kết thứ 3, VĐV Vũ Đức Hùng thi đấu ở hạng cân 70-75kg, thất bại trước VĐV chủ nhà Thái Lan với tỉ số 63-71 và giành HCB.

Trong trận chung kết cuối cùng ở hạng cân 85-90kg, Nguyễn Duy Tuyến không làm thất vọng người hâm mộ Việt Nam khi bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games của mình.

Thi đấu linh hoạt và đầy kinh nghiệm, Duy Tuyến giành chiến thắng cách biệt 26-5 trước đối thủ người Singapore.

Duy Tuyến ăn mừng đầy phấn khích với cờ đỏ sao vàng trên tay sau khi giành tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển Pencak Silat Việt Nam trong ngày thi đấu 17/12.