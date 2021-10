Vé xem đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình không sốt

Dân trí 10h sáng nay (27/10), VFF chính thức mở bán vé hai trận đội tuyển Việt Nam tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia theo hình thức online. Theo ghi nhận, người hâm mộ chưa thực sự quan tâm tới hai trận đấu này.

Còn nhớ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, cũng với hình thức bán online, vé xem đội tuyển Việt Nam hết sạch chỉ sau… 2 phút mở bán. Tuy nhiên, lần này người hâm mộ có thể mua dễ dàng vé cả hai trận của đội tuyển Việt Nam vào tháng 11 tới.

Theo ghi nhận, vé trận đội tuyển Việt Nam tiếp Nhật Bản được quan tâm nhiều hơn, nên xảy ra tình trạng hết vé giá cao (900 nghìn đồng và 1,2 triệu đồng/vé) sau khoảng 10 phút. Tuy nhiên, 30 phút sau, hai mệnh giá này vẫn được thông báo còn vé, trong khi hai mức là 500 nghìn đồng và 700 nghìn đồng trong tình trạng cháy vé.

Vé trận đội tuyển Việt Nam - Saudi Arabia còn nguyên sau khoảng 30 phút mở bán.

Riêng trận đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia còn nguyên vé ở cả 4 mệnh giá. Điều này cho thấy người hâm mộ tỏ ra khá dè dặt khi quyết định đặt mua vé. Lý do bởi giá vé của VFF đưa ra khá cao, bên cạnh đó là lo dịch Covid-19.

Được biết, VFF bán khoảng 7 nghìn vé, còn lại 5 nghìn vé phục vụ cho các đối tác, vé mời… Vé sẽ được bán đến 24h ngày 30/10 (đối với trận Nhật Bản) và 24h ngày 4/11 (đối với trận Saudi Arabia) hoặc đến khi hết vé.

Để mua vé, người hâm mộ phải sử dụng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Mỗi khách hàng được phép mua tối đa 2 vé/trận/chứng minh nhân dân. VFF sẽ giao vé đến địa chỉ đăng ký cho người mua qua hệ thống dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) trong thời gian từ ngày 4/11 đến 9/11/2021.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý cho sân Mỹ Đình mở cửa không quá 30% số ghế (tương đương 12.000 khán giả được vào sân trực tiếp cổ vũ đội tuyển Việt Nam). VFF sau đó công bố bán vé với 4 mệnh giá gồm: 500 nghìn đồng - 700 nghìn đồng - 900 nghìn đồng - 1,2 triệu đồng.

Người hâm mộ chưa thực sự quan tâm tới hai trận sân nhà của đội tuyển Việt Nam.

Trước nhiều ý kiến cho rằng giá vé là quá cao so với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, một lãnh đạo VFF đã chính thức lên tiếng. Theo vị lãnh đạo này, toàn bộ chi phí tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại thứ ba World Cup sẽ do VFF chi trả, trong đó có nhiều khoản chi lớn như thuê sân, y tế, di chuyển, an ninh…

Điều kiện để người hâm mộ được vào sân Mỹ Đình là phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, thời gian hoàn thành mũi 2 là 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi Covid- 19 trong thời gian 6 tháng.

Bên cạnh đó, các CĐV phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong thời gian 72 giờ trước khi bóng lăn, thực hiện nghiêm các yêu cầu về việc ngồi giãn cách trên khán đài, đặc biệt phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian có mặt tại sân Mỹ Đình…

