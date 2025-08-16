Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam xếp hạng 19 tại giải thế giới

Đội tuyển nữ bóng chuyền U21 Việt Nam thi đấu với U21 CH Dominica vào chiều 16/8 để phân định thứ hạng 19-20 tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới. Trái ngược với tinh thần sa sút ở trận đấu với Chile tối qua, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh đã chơi thoải mái trước Dominica, mặc dù đội bóng trẻ tới từ vùng Caribe đã khởi đầu nhanh, vượt lên dẫn trước trong những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, ngay sau đó là màn bứt tốc ngoạn mục của U21 Việt Nam với chuỗi 11 điểm liên tiếp.

Càng thi đấu U21 Việt Nam càng thêm tự tin và set đầu tiên đã kết thúc với tỷ số 25-19. Sự chênh lệch về chất lượng được thể hiện rõ trên sân, U21 Dominica đã không thể vùng lên trong set hai và ba, kịch bản hai set giống nhau khi U21 Việt Nam bứt phá từ nhưng điểm số đầu tiên và giành chiến thắng chênh lệch 2517, 25-17.

Giành chiến thắng 3-0 chung cuộc, U21 Việt Nam xếp hạng chung cuộc 19 tại giải diễn ra tại Indonesia.