Các nội dung thi đấu tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025: Thử thách - đa dạng - hấp dẫn

Đây là sự kiện thể thao sức bền độc đáo, năm thứ 2 tổ chức tại Vân Đồn với các nội dung kết hợp giữa bơi và chạy, mang đến trải nghiệm mới mẻ, đầy thách thức và hấp dẫn.

Chạm vào đại dương - bứt phá giới hạn bản thân

Một trong những nội dung được mong chờ nhất, lần đầu tiên tổ chức là Tiếp sức đồng đội hỗn hợp bơi ngoài trời (Open Water Mixed Team Relay) 4x750m. Mỗi đội gồm 4 vận động viên (tối thiểu 1 nam và 1 nữ), từng vận động viên lần lượt thực hiện chặng bơi 750m trước khi trao chip cho đồng đội.

Tính chiến thuật và tinh thần đồng đội khiến Mixed Team Relay trở thành phần thi sôi động, kịch tính. Tiếp sức không chỉ là trao chip, mà còn trao niềm tin, tinh thần và khát vọng đồng đội.

Phần thi bơi tại Aqua Warriors Vân Đồn 2024 (Ảnh: BTC).

Aquathlon - nơi ý chí mạnh mẽ hòa cùng nhịp thở biển khơi

Nội dung Aquathlon (kết hợp bơi - chạy) được coi là “trái tim” của hệ thống giải đấu Aqua Warriors Vietnam Series. Vận động viên sẽ lần lượt hoàn thành phần thi bơi (750m - 1,5km - 3km - 5km ) rồi tiếp tục chặng thi chạy (5km - 10km - 15km - 21km). Sự liền mạch và tốc độ của hai phần thi đòi hỏi thể lực lẫn chiến thuật hợp lý.

Trong đó cự ly Ultra Aqua Warriors Solo (bơi 5km - chạy 21km), các vận động viên được phép có pacer (người dẫn tốc) trong phần thi chạy là một điểm nhấn độc đáo của giải đấu.

Hình ảnh ấn tượng của một VĐV trên đường bơi tại Aqua Warriors Vân Đồn 2024 (Ảnh: BTC).

Không chỉ dành cho người lớn, Aqua Warriors Vân Đồn còn tổ chức Kids & Junior Aquathlon cho trẻ em 5-8 tuổi và thanh thiếu niên 9-11 tuổi. Với cự ly ngắn phù hợp, các em nhỏ được trải nghiệm không khí thi đấu, rèn luyện sự tự tin và tinh thần thể thao.

Vân Đồn - không chỉ là điểm đến, mà còn là thử thách

Điểm nổi bật của Aqua Warriors Vân Đồn 2025 là địa điểm thi đấu: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, nơi có cảnh quan kỳ vĩ, bãi biển đẹp và cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn của một giải đấu thể thao đỉnh cao. Sự kết hợp giữa thể thao và du lịch biển đảo hứa hẹn biến giải đấu thành một lễ hội thể thao - văn hóa - du lịch.

Aqua Warriors Vân Đồn 2025 với các nội dung thi đấu đa dạng sẽ là nơi để mỗi vận động viên khẳng định bản lĩnh, vượt qua giới hạn và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên biển cả. Giải đấu hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, lan tỏa tinh thần thể thao và gắn kết cộng đồng.