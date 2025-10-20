"Nữ hoàng marathon" Việt Nam: Tôi đầu tư chạy bộ bằng số tiền mua biệt thự

Ngày 19/10 tại sân vận động Hoàng Mai (Hà Nội), khóa huấn luyện X-Run Training Camp trong khuôn khổ giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các KOL bộ môn marathon và các pacer chuyên nghiệp.

HLV người Trung Quốc Cao Cửu Châu cùng 34 VĐV tham gia hoạt động huấn luyện Pacer chuyên nghiệp tại sân vận động Hoàng Mai sáng 19/10 (Ảnh: Quyết Thắng).

X-Run Training Camp là sáng kiến huấn luyện được thiết kế riêng cho Pacer (người dẫn tốc) và Elite Runners (vận động viên chạy bộ hàng đầu), nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng điều tốc chuyên nghiệp, tăng cường khả năng kiểm soát nhịp độ và sức bền, cũng như mô phỏng điều kiện thi đấu thực tế, giúp các Pacer xây dựng sự tự tin, nâng cao năng lực dẫn dắt cộng đồng chạy bộ để chuẩn bị cho ngày thi đấu chính thức của giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025.

Những pacer được ban tổ chức lựa chọn là 34 gương mặt xuất sắc từ gần 300 runner đăng ký, dựa trên các tiêu chí chặt chẽ về thành tích, kinh nghiệm, tinh thần kỷ luật và khát khao trở thành người dẫn nhịp truyền cảm hứng.

Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội - giải chạy quy mô lớn thu hút đông đảo VĐV tham gia (Ảnh: BTC).

Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025 với Nhà Tài trợ Chính là Ngân hàng Standard Chartered - ngân hàng quốc tế đã có hơn 120 năm hiện diện tại Việt Nam diễn ra từ ngày 7/11 đến 9/11. Ngày chạy chính thức vào chủ nhật 9/11. Là giải chạy thành viên của hệ thống Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors. Thành tích tại Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội được công nhận là điều kiện xét chuẩn tham gia bất cứ giải nào thuộc hệ thống 7 giải chạy lớn nhất hành tinh, trong đó có Boston Marathon danh giá (cùng Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City và mới nhất là Sydney Marathon). Song song, các VĐV tham dự sẽ còn có thêm nhiều cơ hội để tham gia các giải trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới.

Tham dự chương trình có sự góp mặt của runner Nguyễn Tiểu Phương, gương mặt quen thuộc trong làng chạy bộ.

Với thành tích là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công 6 giải marathon danh giá nhất hành tinh (Tokyo, London, Berlin, Boston, Chicago, New York) cùng nhiều thành tích các tại các giải chạy trong nước cũng như khu vực. Tiểu Phương đang hằng ngày truyền cảm hứng, đam mê thể thao đến cộng đồng qua mỗi bước chạy.

Nói về những thành công của mình trong bộ môn marathon, Tiểu Phương chia sẻ: “Vì chơi thể thao từ bé nên tôi may mắn có được hệ xương khá vững chắc. Khi chuyển sang chạy bộ, tôi may mắn là nằm trong nhóm những người chạy đầu tiên của Việt Nam.

Thời điểm đó, sự cạnh tranh rất ít từ các VĐV nữ nên tôi luôn giành chiến thắng. Cảm giác chiến thắng, được bước lên bục vinh quang, thật sự rất thích và là một động lực lớn để tôi cố gắng tập luyện tốt hơn.

Dù marathon không phải là bộ môn kiếm được nhiều tiền, nhưng niềm vui và cảm giác được truyền cảm hứng cho nhiều chị em phụ nữ khác tập luyện và chạy bộ lại càng thúc đẩy tôi nỗ lực hơn nữa”.

Nữ runner Nguyễn Tiểu Phương trong buổi huấn luyện X-Run Training Camp (Ảnh: Quyết Thắng).

Nữ runner Nguyễn Tiểu Phương vinh dự là người Việt Nam đầu tiên hoàn thành 6 giải World Marathon Majors danh giá, đồng thời ghi tên vào nhóm 3.000 vận động viên (VĐV) ưu tú chinh phục 7 giải lớn nhất hành tinh.

Để có thể chạm tới những thành tựu đáng nể phục hiện tại, nữ runner Nguyễn Tiểu Phương thừa nhận đã phải đầu tư một lượng lớn thời gian và tiền bạc. “Tôi sẵn sàng đầu tư cho đam mê của mình, số tiền tôi đã chi ra có thể đủ mua một căn biệt thự.

Việc tham gia rất khó khăn, đôi khi tôi phải tranh giành những suất chạy (Bib) rất khó. Tôi từng tham gia đấu giá Bib bằng cách đóng góp từ thiện với mức giá rất cao để đảm bảo mình là người Việt Nam đầu tiên hoàn thành đủ 6 giải.

Tốn kém nhất vẫn là chi phí cho di chuyển, sinh hoạt, tiền vé máy bay, visa và khách sạn. Tất cả chi phí này cộng lại khiến tổng mức đầu tư rất lớn”.

Nói về giải đấu Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025, Tiểu Phương chia sẻ: "Ngay cái tên Standard Chartered đã là một sự khẳng định về tiêu chuẩn ở Việt Nam. Standard Chartered Marathon là hệ thống giải rất uy tín. Các VĐV tham gia giải tại Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham gia các giải trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới cũng như các giải quốc tế uy tín.

Tôi đã tham gia giải và thấy rằng tất cả những yếu tố khác về công tác tổ chức đều rất ổn. Quan trọng nhất, tôi nhận thấy sự nỗ lực, tìm hiểu và cố gắng của đơn vị tổ chức (DHA Việt Nam) để đưa giải ngày càng đạt tầm thế giới. Đó là điều mà chúng ta rất trân trọng".

Bông hồng thép Nguyễn Tiểu Phương hoàn thành cả 6 giải marathon (42,195km) lớn nhất thế giới tại Tokyo, London, Berlin, Boston, Chicago, New York (Ảnh: FBNV).

Mùa giải năm nay, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025 sẽ mang tới sự đột phá, gia tăng trải nghiệm của VĐV với điểm Xuất phát - Về đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội.

Lần đầu tiên các VĐV sẽ được trải nghiệm cung đường về đích tuyệt đẹp, dài gần 10km hoàn toàn bằng phẳng bên bờ hồ Tây lộng gió, tiếp nối với đoạn đường thẳng tắp hướng về vạch đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa.

Đây sẽ là cung đường về đích lý tưởng nhất để các VĐV tăng tốc, bứt phá, nâng cao thành tích cá nhân, cũng như được trải nghiệm không khí linh thiêng “lắng hồn núi sông” của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội khi sải bước ven Hồ Tây, qua hàng chục di sản văn hóa lịch sử.