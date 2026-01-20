U23 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ ở màn so tài với U23 Trung Quốc

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), U23 Việt Nam sẽ mặc áo đỏ ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 vào lúc 22h30 tối nay (20/1, giờ Việt Nam).

Việc được khoác áo đỏ được xem là điềm may mắn của U23 Việt Nam khi tại giải đấu năm nay, “Những chiến binh sao vàng” toàn thắng cả 4 trận đã đấu, trong đó có ba trận ra sân với trang phục đỏ khi gặp U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 UAE, cùng một trận mặc áo trắng trước U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam sẽ mặc trang phục màu đỏ để quyết đấu với U23 Trung Quốc ở trận bán kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Việc U23 Việt Nam lựa chọn áo đỏ đồng nghĩa U23 Trung Quốc buộc phải thay đổi trang phục, do không thể sử dụng màu cam (tông màu chủ đạo của họ) vì dễ gây nhầm lẫn trên sân.

Đáng chú ý, trong hành trình vào bán kết của U23 Trung Quốc, đoàn quân của HLV Antonio Puche luôn ra sân với bộ trang phục màu cam quen thuộc và duy trì sự ổn định đáng chú ý. Trong 4 trận đấu gặp U23 Iraq, U23 Australia, U23 Thái Lan và U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc đều giữ sạch lưới, chưa để thủng lưới bàn nào.

Phát biểu trước thềm trận bán kết, thủ môn Trần Trung Kiến cho biết đội tuyển Việt Nam đang hoàn toàn tập trung và sẵn sàng thực hiện kế hoạch của HLV Kim Sang Sik.

“Toàn đội đang có tinh thần rất tốt và quyết tâm tiến vào chung kết. Tôi sẽ thi đấu hết khả năng và với sự tập trung cao độ. Mỗi trận đấu đều khác nhau nhưng giữ vững sự tập trung không phải là vấn đề đối với chúng tôi", thủ môn đang thuộc biên chế CLB HA Gia Lai cho biết.

Thủ môn sinh năm 2003 cũng khẳng định anh rất mong chờ được đối đầu với Li Hao, thủ môn người Trung Quốc đã gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn xuất sắc tại giải U23 châu Á 2026.

“Tôi nghĩ việc một thủ môn thi đấu trọn vẹn bốn trận mà vẫn giữ sạch lưới là một thành tích đáng nể. Tôi tin rằng cậu ấy là một thủ môn rất giỏi và toàn diện, sở hữu đầy đủ kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cống hiến 100% sức lực để giành chiến thắng vì người dân Việt Nam", thủ môn Trung Kiên khẳng định.