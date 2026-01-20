Báo Đông Nam Á chỉ ra điểm mạnh có thể giúp U23 Việt Nam thắng Trung Quốc

Trang CNN Indonesia viết: “Các trận bán kết giải U23 châu Á 2026 hứa hẹn kịch tính. Đặc biệt, U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá khu vực có mặt ở vòng đấu này. Trước đó, U23 Việt Nam cũng là đội duy nhất của bóng đá Đông Nam Á từng lọt vào chung kết giải U23 châu Á (năm 2018)”.

“Đối thủ của “Những chiến binh sao vàng” (biệt danh của U23 Việt Nam) trong trận bán kết tối nay sẽ là U23 Trung Quốc. Trong lịch sử, U23 Trung Quốc chưa từng vô địch, cũng chưa từng đi xa hơn vòng bán kết U23 châu Á”, CNN Indonesia đưa ra những dẫn chứng từ quá khứ.

U23 Việt Nam sở hữu đội hình đồng đều (Ảnh: AFC).

Ngoài việc tìm đến lịch sử, trang báo của xứ sở vạn đảo còn phân tích sâu hơn về lối chơi của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc trước trận bán kết.

CNN Indonesia chia sẻ: “U23 Việt Nam tiến vào bán kết sau trận thắng đầy kịch tính trước U23 UAE ở tứ kết. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trong hiệp phụ”.

“Với phong độ hiện tại, Những chiến binh sao vàng có vẻ gần hơn với trận chung kết. Tuy nhiên, U23 Trung Quốc cũng không phải là đối thủ dễ chơi.

Lối đá khó chịu của U23 Trung Quốc được họ thể hiện ở trận thắng U23 Uzbekistan ở tứ kết. Đội bóng của quốc gia tỷ dân vượt qua đối thủ 4-2 sau loạt sút luân lưu. Trước đó, hai đội này hòa nhau 0-0 sau 120 phút của giờ thi đấu chính thức và hiệp phụ”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á hiến kế: “Đội tuyển U23 Việt Nam có lối chơi một chạm rất hay. Lối đá này giúp họ hạ gục U23 UAE ở tứ kết”.

Cầu thủ U23 Việt Nam rất khỏe (Ảnh: AFC).

“Những ngôi sao hiện tại của U23 Việt Nam như Đình Bắc, Minh Phúc, Thái Sơn liên tục di chuyển, buộc các đối thủ của họ bị khuất phục suốt từ đầu giải. Còn ở những tình huống quyết định, những pha phối hợp một chạm của các cầu thủ U23 Việt Nam rất sắc sảo.

Chính những pha bóng ít chạm này là chìa khóa mở ra chiến thắng cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik”, ASEAN Football viết thêm.

Chưa hết, cũng theo trang ASEAN Football, U23 Việt Nam không chỉ mạnh ở kỹ thuật, chiến thuật, mà còn rất mạnh mẽ về mặt thể lực, khác hẳn với chính chúng ta ở các giải đấu quốc tế gần đây.

Trang ASEAN Football nhận định: “Không chỉ mạnh về chiến thuật, tinh thần, U23 Việt Nam hiện nay sở hữu sức bền thể chất đáng nể. Đây là yếu tố quan trọng khác, giúp cho U23 Việt Nam có thể đi đến cùng trên hành trình của mình”.

“Nên nhớ, U23 Việt Nam đã hạ gục nhiều đội bóng Tây Á từ đầu giải đến nay. Trong đội hình của các đội Tây Á này, thậm chí có cả những cầu thủ được nhập tịch từ châu Phi”, ASEAN Football nhấn mạnh.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 tối nay, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, tại Jeddah (Saudi Arabia).