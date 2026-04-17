U17 Indonesia gây thất vọng, U17 Việt Nam được nhận định sáng cửa vô địch

"Tôi tin chắc U17 Việt Nam vô địch giải đấu vì họ vẫn là đội thể hiện tốt nhất sau hai lượt trận vòng bảng", tài khoản Maharany Ledos đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến trận thua đáng thất vọng của đội nhà trước U17 Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tối 16/4 (giờ Việt Nam).

Sau chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Timor Leste ở trận ra quân, các cầu thủ U17 Indonesia được truyền thông và người hâm mộ kỳ vọng sẽ có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi đối đầu với U17 Malaysia - đội bóng cũng để thua 0-4 trước U17 Việt Nam hôm 13/4.

U17 Indonesia (áo trắng) bất ngờ để thua 0-1 trước U17 Malaysia (Ảnh: CNN Indonesia).

Tuy nhiên U17 Malaysia đã khiến tất cả đều bị bất ngờ khi đánh bại đội bóng nước chủ nhà với bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 33. Chiến thắng này giúp U17 Malaysia sống lại hy vọng giành vé đi tiếp vào bán kết, trong khi U17 Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng khi phải đụng độ U17 Việt Nam ở lượt cuối.

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước trận thua của U17 Indonesia cũng như cho rằng U17 Việt Nam là đội sáng giá giành chức vô địch giải đấu khi thể hiện sức mạnh vượt trội sau hai lượt trận vừa qua.

"Indonesia thực sự chẳng là gì nếu không có các cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Họ đã lừa dối tất cả khi thắng đậm đội bóng yếu Timor Leste ở trận ra quân. Khả năng bị loại ngay từ vòng bảng khi phải thắng Việt Nam ít nhất 3-0 ở lượt trận cuối", tài khoản Shaq Crocodiluz đến từ Malaysia bình luận.

"Hầu hết các cầu thủ U17 Malaysia đều ở lứa tuổi dưới 15 hoặc 16, nhưng vẫn đánh bại Indonesia. Không có gì để bào chữa cho trận thua này cả", tài khoản Jaka Protocol đến từ Singapore bày tỏ.

"PSSI (Liên đoàn bóng đá Indonesia) nên cảm thấy xấu hổ và nhận thức được việc họ thường xuyên sử dụng các cầu thủ nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Indonesia. Tương lai của các cầu thủ quốc nội sẽ ra sao nếu sự nghiệp của họ bị lu mờ bởi hành động sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch của PSSI?", tài khoản King TowelL đến từ Indonesia thất vọng chỉ trích.

"Cho đến nay, tôi thấy đây là đội U17 Indonesia tệ nhất mọi thời đại. Cho dù bạn tấn công suốt cả trận đấu, nhưng nếu không thể ghi bàn để giành chiến thắng thì cũng chỉ như tập chuyền bóng mà thôi", tài khoản Qaela Fathurachman cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Đá thế này gặp U17 Việt Nam ở lượt cuối chỉ có tắt điện. Đừng nói đến việc đánh bại họ, mà ngay cả việc có thể thủ hoà được trước họ cũng đã thành công", tài khoản Kang Nur Sodiq đến từ Myanmar nhấn mạnh.

"Thái Lan thua Myanmar, giờ đến lượt Indonesia thua Malaysia. Chỉ có Việt Nam mới chứng minh đẳng cấp khi toàn thắng cả hai lượt trận, ghi được 14 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Giờ ai gặp Việt Nam cũng cảm thấy lo ngại", tài khoản Đức Bình đến từ Việt Nam chốt lại.