HLV Roland chỉ ra bí quyết giúp U17 Việt Nam chiến thắng vang dội

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Timor Leste 10-0

Chiều 16/4, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 10-0 trước U17 Timor Leste ở lượt trận thứ hai bảng A giải U17 Đông Nam Á trên sân Gelora Joko Samudro (Indonesia). Sau trận đấu, HLV Roland đã bày tỏ niềm tự hào sau chiến thắng vang dội của đội nhà.

U17 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước U17 Timor Leste (Ảnh: VFF).

Chia sẻ trước báo giới, HLV người Brazil cho biết: “Một lần nữa, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. Như đã nói ở trận đấu trước, các cầu thủ U17 Việt Nam đã nỗ lực hết sức và duy trì sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu”.

HLV Roland cũng khẳng định hài lòng khi các học trò thể hiện đúng với kế hoạch mình đề ra trước trận đấu. Ông nói thêm: “Chúng tôi vẫn cần cải thiện qua từng trận đấu. Tuy nhiên, tôi rất vui khi nhiều tình huống xảy ra trong các buổi tập đã được các học trò thể hiện trong trận đấu”.

Mặc dù thời gian U17 Việt Nam chuẩn bị cho giải U17 Đông Nam Á tương đối ngắn nhưng HLV Roland khẳng định bí quyết thành công của đội bóng nằm ở tính gắn kết và tinh thần đồng đội mà các cầu thủ đã xây dựng từ vòng loại giải U17 châu Á.

HLV Roland cho rằng các học trò đã tìm được sự gắn kết từ trước giải đấu nên không mất nhiều thời gian chuẩn bị (Ảnh: VFF).

“Chúng tôi đã có hiểu biết nhất định về nhau ở vòng loại giải U17 châu Á. Bộ khung đội hình hầu như vẫn giữ nguyên, chỉ có bổ sung một vài cầu thủ mới. Chúng tôi đã tập huấn ở Hà Nội trong 10 ngày để lấy lại phong độ. Vì nhiều cầu thủ đã quen nhau nên họ biết mình cần phải làm gì”, HLV Roland nói.

Ông chia sẻ thêm: “Đôi khi một số cầu thủ quên chỉ dẫn nhưng sau khi tập luyện và thi đấu, họ tăng thêm sự tự tin. Tôi rất tự hào về màn trình diễn của họ”.

Sau chiến thắng trước U17 Timor Leste, U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm và hiệu số +14. Đoàn quân HLV Roland chỉ cần hòa U17 Indonesia ở lượt trận cuối (19h30 ngày 19/4) là sẽ giành vé đi tiếp.