Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam gặp U17 Timor Leste ở đâu?

Chiều nay (16/4), U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai ở bảng A giải U17 Đông Nam Á gặp U17 Timor Leste. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đoàn quân HLV Cristiano Roland sẽ có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng.

U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Malaysia (Ảnh: FAM).

Trong trận mở màn giải đấu, U17 Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Roland đã thi đấu vượt trội so với đối thủ.

Tới mức, báo giới Malaysia phải thốt lên: “U17 Việt Nam quá mạnh”. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng. Nói về chiến thắng của đội nhà, HLV Roland cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ U17 Malaysia. Khi các cầu thủ thi đấu đúng khả năng, kết quả này là điều tất yếu.

Chúng tôi biết các cầu thủ có phẩm chất để chơi tốt hơn. Họ cần thích nghi nhanh với bầu không khí, mặt sân và trái bóng”.

U17 Timor Leste thua đậm trong trận ra quân giải U17 Đông Nam Á gặp U17 Indonesia (Ảnh: AFF).

Trong khi đó, U17 Timor Leste đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4 trước U17 Indonesia. Trong nhiều năm qua, bóng đá Timor Leste chưa bao giờ được đánh giá cao ở cấp độ trẻ. Vì vậy, trận đấu này là cơ hội rất tốt để U17 Việt Nam tìm kiếm chiến thắng (thậm chí là thắng đậm).

Giải U17 châu Á là bước tập dượt của U17 Việt Nam trước giải U17 châu Á (đồng thời là vòng loại World Cup U17) diễn ra vào tháng sau. Mục tiêu của toàn đội là giành chức vô địch giải đấu. Lần gần nhất U17 Việt Nam đăng quang ở giải đấu này là vào năm 2017.

Đội hình dự kiến U17 Timor Leste vs U17 Việt Nam

U17 Timor Leste: Jyveus Lay, Rutkowski, Nono, Anderson Braz, Quevin Ximenes, Germano, Turan, Jacos Maia, Braz, Florindo Magno, Bapista Anin.

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Xuân Toàn, Mạnh Cường, Việt Nam, Anh Hào, Minh Cương, Nguyễn Lực, Ngọc Sơn, Duy Khang, Đình Vỹ, Quang Khôi.