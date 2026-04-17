Kịch bản để U17 Việt Nam vào bán kết giải U17 Đông Nam Á

U17 Việt Nam khẳng định sức mạnh

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng đậm 10-0 trước U17 Timor Leste vào chiều 16/4. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland, sau khi vượt qua U17 Malaysia 4-0 ở lượt trận mở màn.

U17 Việt Nam thắng 10-0 trước U17 Timor Leste (Ảnh: VFF).

Sau hai lượt đấu, U17 Việt Nam có trọn vẹn 6 điểm, ghi 14 bàn và chưa để thủng lưới. Hiệu số +14 giúp đội bóng áo đỏ không chỉ giữ vững ngôi đầu bảng mà còn tạo ra khoảng cách đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Ở trận đấu còn lại vào tối 16/4, U17 Malaysia bất ngờ đánh bại U17 Indonesia với tỷ số 1-0, khiến cục diện bảng A trở nên khó lường hơn khi cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho cả U17 Việt Nam (6 điểm), U17 Malaysia và chủ nhà Indonesia (cùng 3 điểm).

Kịch bản U17 Việt Nam vào bán kết

Giải đấu U17 Đông Nam Á 2026 đang diễn ra tại Indonesia với 3 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng; qua đó chọn 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội nhì xuất sắc nhất vào bán kết. Khi hai hoặc nhiều đội bằng điểm, các chỉ số đối đầu trong nhóm như điểm số và hiệu số bàn thắng bại được ưu tiên xét trước.

U17 Malaysia không còn cơ hội giành ngôi đầu bảng A do bất lợi về hiệu số đối đầu (1-4, hiệu số -3), trong khi U17 Indonesia có hiệu số -1 (0-1) và U17 Việt Nam là +4 (4-0) khi chỉ tính các trận giữa ba đội. Vì vậy, dù thắng U17 Timor Leste với bất kỳ tỷ số nào, U17 Malaysia cũng không thể giành ngôi đầu; ngôi nhất bảng A sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia.

Để chắc chắn giành vé vào bán kết, U17 Việt Nam cần giữ ngôi đầu bảng. Với khoảng cách 3 điểm so với hai đội xếp sau, thầy trò HLV Roland đang nắm lợi thế lớn trước lượt trận cuối gặp U17 Indonesia (ngày 19/4). Chỉ cần không thua, U17 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp với vị trí nhất bảng.

U17 Việt Nam (trang phục đỏ) đang thi đấu ấn tượng tại giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: FAM).

Ngay cả khi thất bại ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội lớn. Chênh lệch hiệu số giữa Việt Nam và Indonesia hiện là 5 bàn, vì vậy đội bóng áo đỏ vẫn có thể giữ ngôi đầu bảng A nếu thua cách biệt không quá hai bàn (ví dụ thua 0-2), trong điều kiện U17 Malaysia đánh bại Timor Leste. Khi đó, ba đội cùng có 6 điểm và Việt Nam vẫn đứng đầu nhờ hiệu số tốt nhất trong nhóm 3 đội.

Trong trường hợp U17 Malaysia không thắng Timor Leste, U17 Việt Nam sẽ buộc phải tránh thất bại trước Indonesia. Nếu thua, thầy trò HLV Roland có nguy cơ rơi xuống vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Tuy nhiên, với tương quan lực lượng, khả năng U17 Malaysia giành chiến thắng trận cuối là rất cao, nên kịch bản U17 Việt Nam mất luôn cả vị trí thứ hai chỉ xảy ra nếu thua với cách biệt rất lớn (từ 8 bàn trở lên).

Ngoài ra, nếu khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng với 6 điểm, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì xuất sắc nhất. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào kết quả tại các bảng B và C. Do hai bảng đấu này kết thúc trước bảng A, nên kịch bản này sẽ được quyết định dựa trên kết quả của họ.

Tóm lại, cánh cửa vào bán kết đang rộng mở với U17 Việt Nam. Không chỉ nắm lợi thế lớn về điểm số và hiệu số, đội bóng của HLV Roland còn thể hiện phong độ thuyết phục qua hai lượt trận đầu tiên. Nếu duy trì được sự ổn định, U17 Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng mà còn có thể tiến xa, thậm chí trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu năm nay.