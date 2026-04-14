CĐV Malaysia: “Trình độ đội nhà thua kém quá xa bóng đá Việt Nam”

“Bóng đá Malaysia lại thua bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ Malaysia có trình độ quá xa so với U17 Việt Nam”, CĐV Faizul Mohammad bình luận trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi chứng kiến đội nhà thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam vào chiều 13/4.

U17 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước U17 Malaysia (Ảnh: FAM).

U17 Malaysia bước vào giải U17 Đông Nam Á với kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, trận thua 0-4 trước U17 Việt Nam khiến cho CĐV Malaysia hiểu được sự thật về bóng đá nước nhà. Từ lâu, bóng đá Malaysia không còn được đánh giá cao ở bóng đá trẻ khi quá mải mê theo đuổi chính sách nhập tịch.

U17 Việt Nam thể hiện sự áp đảo khi dẫn trước U17 Malaysia với tỷ số 3-0 trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Mạnh Cường đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho “Những chiến binh sao vàng”. U17 Malaysia đối diện với nguy cơ lớn bị loại.

CĐV Huda nêu lên thực tế buồn: “Tương lai của bóng đá Malaysia sẽ ra sao với thế hệ cầu thủ này? Bóng đá Việt Nam ngày càng mạnh hơn, còn bóng đá Malaysia ngày càng yếu đi”.

Người hâm mộ Zulkifli thốt lên: “Thật đau lòng. Bóng đá Malaysia thua kém bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ”.

CĐV Ahmad nhấn mạnh: “Việc bỏ bê đào tạo trẻ gây ra nhiều khó khăn cho bóng đá Malaysia. Cộng thêm sai lầm trong việc nhập tịch cầu thủ, khiến cho chúng ta đứng trước nguy cơ sụp đổ nền bóng đá”.

CĐV Malaysia thừa nhận đội nhà ở trình độ thua kém xa so với U17 Việt Nam (Ảnh: FAM).

Một bộ phận người hâm mộ Malaysia vẫn dành sự tin tưởng cho đội nhà. CĐV Iqbal bình luận: “Còn quá sớm để nói về điều gì. Hãy để cho các cầu thủ trẻ tự do phát triển”.

Người hâm mộ khác có tên Rizal viết: “Đừng kết luận sớm chỉ sau một trận đấu. Tôi tin bóng đá Malaysia sẽ trở lại mạnh mẽ”.

Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho bóng đá Việt Nam. “Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bóng đá Việt Nam lại mạnh mẽ đến vậy. Họ có hệ thống đào tạo trẻ tuyệt vời. Chúng ta cần học hỏi từ đội bóng này”, tài khoản Viknesh viết.

Trong trận đấu thứ hai bảng A giải U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Timor Leste vào lúc 15h30 ngày 16/4.