Tuyển Việt Nam “thử lửa” Hàng Đẫy, sẵn sàng đấu Bangladesh

Chiều 25/3, thầy trò HLV Kim Sang Sik có buổi làm quen sân Hàng Đẫy, sẵn sàng cho màn so tài với Bangladesh vào tối mai.

Đầy đủ 23 cầu thủ được lựa chọn đều có mặt và bước vào buổi tập ngay từ đầu, duy trì tinh thần hứng khởi, tập trung cao độ và thể hiện rõ quyết tâm hướng tới trận đấu sắp tới.

HLV Kim Sang Sik có mặt từ rất sớm trên sân, trực tiếp chuẩn bị dụng cụ và rà soát các bài tập, thể hiện sự tỉ mỉ và quyết tâm mang đến buổi tập chất lượng cho toàn đội.

Đoàn Văn Hậu cùng dàn cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội nhanh chóng hòa nhịp, bước vào buổi tập chung cùng toàn đội ngay từ những phút đầu tiên.

Các cầu thủ tích cực rèn giũa kỹ năng qua các bài tập chuyền bóng và xử lý bóng bổng, duy trì nhịp độ tập luyện cao và sự tập trung xuyên suốt buổi tập.

Đoàn Văn Hậu trong lần trở lại đội tuyển thể hiện rõ sự quyết tâm, tập luyện đầy nỗ lực và khát khao khẳng định mình.

Ba thủ môn được triệu tập gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Trần Trung Kiên tiếp tục tập luyện ở khu vực riêng, miệt mài rèn giũa phản xạ và kỹ năng đặc thù.

Các cầu thủ bước vào bài tập rèn tốc độ với cường độ cao, liên tục tăng tốc và bứt phá, thể hiện sự quyết tâm và nền tảng thể lực sung mãn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế vào 19h tối mai trên sân Hàng Đẫy. Dù chỉ mang tính chất giao hữu, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, thể hiện quyết tâm cao trước ngày ra sân.