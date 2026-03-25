HLV Bangladesh đánh giá cao tuyển Việt Nam, dè chừng Xuân Son, Hoàng Hên

“Trận đấu ngày mai rất quan trọng. Chúng tôi sẽ gặp tuyển Việt Nam, một đối thủ Đông Nam Á đã thể hiện phong độ tốt trong thời gian qua. Khi đối đầu với đội bóng mạnh như vậy, Bangladesh sẽ có thêm sự tự tin để hướng tới trận đấu chính thức với Singapore”, HLV Javier Cabrera của Bangladesh mở đầu buổi họp báo vào sáng 25/3.

Nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Bangladesh vào 19h ngày 26/3 tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Ở lượt cuối cùng của vòng loại, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Malaysia (19h, 31/3), còn Bangladesh sẽ thi đấu với tuyển Singapore.

HLV Javier Cabrera của Bangladesh họp báo trước trận gặp Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bangladesh có thứ hạng kém xa tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA (181 so với 103). Dẫu vậy, HLV Cabrera tỏ ra không e ngại khi phải thi đấu trên sân của đối thủ hơn 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ông cho biết đội bóng của mình đã nghiên cứu kỹ đối thủ: “Chúng tôi có đầy đủ thông tin về tuyển Việt Nam, đồng thời theo dõi hành trình của một số cầu thủ tại giải U23 châu Á. Bóng đá Việt Nam đang phát triển rất tích cực”.

Bên cạnh đó, HLV Cabrera đặc biệt lưu ý tới các cầu thủ nhập tịch của Việt Nam như Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên.

“Trước đây tuyển Việt Nam đã có Xuân Son và cậu ấy vừa trở lại đội tuyển. Giờ họ còn bổ sung thêm một cầu thủ nhập tịch khác. Đội hình của họ rất mạnh, vì thế chúng tôi sẽ phải thi đấu với nỗ lực cao nhất”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, HLV Cabrera cũng đưa ra nhận xét về Hamza Choudhury, ngôi sao cầu thủ đáng chú ý của Bangladesh. Anh thuộc biên chế Leicester City, từng nhiều năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Hiện tại, Choudhury đang thi đấu cho Sheffield United ở Championship

“Hôm qua Choudhury mới hội quân cùng đội. Nhìn chung thể trạng khá tốt, nhưng chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá khả năng hòa nhập trước khi đưa ra quyết định sử dụng”, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết.

Tiền vệ đội trưởng Jamal Bhuyan (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tham gia họp báo, tiền vệ đội trưởng Jamal Bhuyan tỏ ra tự tin khi nói về màn chạm trán với tuyển Việt Nam.

“Như HLV trưởng đã chia sẻ, chúng tôi có cơ hội thi đấu với một đối thủ mạnh. Đội tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung và tự tin có thể cạnh tranh”, Bhuyan cho biết.

Cầu thủ của Bangladesh cũng thừa nhận đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng đồng thời là bước chạy đà quan trọng: “Đây là trận đấu khó, nhưng sẽ là sự chuẩn bị tốt cho chúng tôi trước cuộc đối đầu với Singapore”.