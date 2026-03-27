Báo Đông Nam Á dè chừng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy

“Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh, đưa ra lời cảnh báo với Malaysia”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Manka Bola (Malaysia) sau khi chứng kiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào tối 26/3.

Tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh trước Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ báo Malaysia bình luận thêm: “Tuyển Việt Nam đang có phong độ rất tốt khi giành chiến thắng trước Bangladesh với tỷ số 3-0. Đây là trận đấu mà “Những chiến binh sao vàng” chiếm thế chủ động trong suốt 90 phút.

Chiến thắng của tuyển Việt Nam là lời cảnh báo tới Malaysia, trước khi hai đội gặp nhau vào ngày 31/3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình). Toàn đội Việt Nam đang có tinh thần cực tốt và sẵn sàng hướng tới 3 điểm”.

Tờ Bola (Indonesia) nhận xét điểm mạnh của tuyển Việt Nam: “Hiệu quả là chìa khóa của tuyển Việt Nam. Họ đã chiếm ưu thế trong cả trận đấu với Bangladesh và kết liễu đối thủ bằng những đòn tấn công hiệu quả.

Sự sắc bén trong các pha không chiến của Xuân Mạnh hay khả năng chọn vị trí của Tuấn Hải đã góp phần tạo nên thắng lợi của tuyển Việt Nam”.

Tờ Bola cũng cho rằng tuyển Indonesia sẽ phải đối diện với nhiều thách thức khi chạm trán với tuyển Việt Nam ở các giải bóng đá Đông Nam Á trong năm nay.

Trang Seasia Goal của Indonesia nhấn mạnh: “Tuyển Việt Nam đã có bước chuẩn bị vững chắc trước thềm trận đấu với Malaysia vào ngày 31/3”. Ở phía dưới bài viết, nhiều cổ động viên Indonesia đã bày tỏ quan điểm ủng hộ tuyển Việt Nam với những dòng bình luận như sau:

Báo giới Malaysia dè chừng sức mạnh của tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

“Tuyển Việt Nam với dàn cầu thủ nhập tịch thực sự đáng gờm với Indonesia. Bóng đá Đông Nam Á đang không ngừng phát triển”.

“Tôi rất mong chờ tuyển Việt Nam đối đầu với Indonesia. Đó là đối thủ đáng gờm”.

“Tôi cho rằng Malaysia không phải là đối thủ của tuyển Việt Nam ở thời điểm này”.

“Trình độ của tuyển Việt Nam so với Bangladesh quá chênh lệch. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẵn sàng đối đầu với Malaysia”.

Tờ Ball Thai (Thái Lan) cho rằng sự xuất hiện của Hoàng Hên góp phần nâng tầm đội tuyển Việt Nam. Họ viết: “Sự xuất hiện của Hoàng Hên cộng thêm Xuân Son trước đó là những sự bổ sung tốt của bóng đá Việt Nam. Họ đang hướng tới sự cạnh tranh ở cấp độ cao hơn. Hoàng Hên không ghi bàn nhưng cũng để lại dấu ấn tích cực trong lối chơi của tuyển Việt Nam”.

Tuyển Việt Nam đang hướng tới thành tích toàn thắng cả 6 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 nếu giành chiến thắng trước Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào lúc 19h ngày 31/3.