Báo Thái Lan nhắc tới tuyển Việt Nam khi HLV Nhật Bản bị sa thải đột ngột

Chiều 21/10, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bất ngờ sa thải HLV Masatada Ishii. Điều đáng nói, vào buổi sáng cùng ngày, HLV người Nhật Bản vẫn còn họp kỹ thuật với FAT. Quyết định trên đã khiến HLV Masatada Ishii cảm thấy phẫn nộ và cho rằng FAT thiếu chân thành.

Tờ Thairath cho rằng việc Thái Lan thua cả hai trận trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024 là một trong những nguyên nhân khiến HLV Masatada Ishii bị sa thải (Ảnh: Hướng Dương).

Tờ Thairath đã chỉ ra 7 yếu tố khiến cho HLV sinh năm 1967 mất việc. Trong đó, họ bất ngờ nhắc tới đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này viết: “Một trong những nguyên nhân khiến Masatada Ishii mất việc là thua cả hai trận trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024 và mất chức vô địch vào tay đối thủ. Trước đó, Thái Lan cũng lần đầu thất bại trước Philippines sau 52 năm”.

Thực tế, uy tín của HLV Masatada Ishii đã đi xuống khá nhiều sau khi đội tuyển Thái Lan không thể bảo vệ thành công hai chức vô địch AFF Cup vào năm 2020 và 2022. Trong quá khứ, “Voi chiến” rất hiếm khi thất bại trước đội tuyển Việt Nam nhưng tại giải đấu vào cuối năm ngoái, họ có hai lần gục ngã.

Điều đó khiến cho HLV người Nhật Bản chịu sự chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, FAT vẫn quyết định tin tưởng chiến lược gia này để hướng tới giải đấu cấp cao hơn.

Tờ Thairath cũng cho rằng việc đội tuyển Thái Lan thất bại ở trận chung kết King’s Cup trước Iraq ngay trên sân nhà và chịu thua 1-3 trước Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2027 khiến niềm tin vào HLV Masatada Ishii giảm sút đáng kể.

HLV Masatada Ishii không được lòng người hâm mộ Thái Lan cũng như Ủy ban kỹ thuật của FAT (Ảnh: FAT).

Tờ báo này cũng chỉ ra một vài yếu tố khác: “HLV Masatada Ishii bỏ qua các cầu thủ có phong độ tốt mà chỉ trung thành với một nhóm cầu thủ, bất chấp việc họ không được ra sân nhiều ở cấp độ CLB. Ngoài ra, ông không tạo ra động lực, khát khao cho đội bóng.

Vị HLV người Nhật Bản cũng bỏ ngoài tai các lời khuyên từ Ủy ban kỹ thuật của FAT, trong đó có Chanwit Phonchiwin (Phó Chủ tịch FAT), Piyapong Pue-on (thành viên điều hành FAT). Điều này dẫn tới việc ông không nhận được thiện cảm từ Ủy ban kỹ thuật trong việc đánh giá tình hình”.

FAT sẽ phải gấp rút tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển quốc gia trong bối cảnh họ sẽ thi đấu với Sri Lanka vào ngày 18/11. Trong đó, các HLV người Hàn Quốc như Park Hang Seo, Shin Tae Yong đang nổi lên là ứng cử viên nặng ký.