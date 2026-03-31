Tuyển Việt Nam 3-0 Malaysia (hiệp 2): Xuân Son lập cú đúp

HLV Kim Sang Sik: "Ưu tiên Asian Cup, nhưng thắng Malaysia vẫn là mục tiêu"

“Tôi rất vui và biết ơn khi đội tuyển giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup năm sau. Dù kết quả trận đấu ngày mai ra sao, chúng tôi vẫn trân trọng sự ủng hộ của người hâm mộ. Toàn đội đã nỗ lực hết mình để đạt được thành quả này”, HLV Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo trước trận vào sáng 30/3.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm: “Trận đấu ngày mai sẽ là một thử thách mới đối với các cầu thủ. Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo thêm động lực, tiếp tục cạnh tranh ở các giải đấu sắp tới. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không lùi bước, và hướng tới một màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà”.

HLV Kim Sang Sik họp báo trước trận gặp Malaysia tại Thiên Trường (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia trong trận đấu tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào tối mai, nhằm "phục hận" thất bại 0-4 ở lượt đi vào tháng 6 năm ngoái. Dù AFC sau đó đã xử Malaysia thua 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện, ông Kim vẫn nhấn mạnh rằng kết quả ban đầu đã để lại nhiều tiếc nuối cho toàn đội và người hâm mộ.

“Thất bại 0-4 là nỗi buồn với toàn đội và người hâm mộ. Sau phán quyết vừa rồi, chúng tôi có thêm động lực. Ngày mai, toàn đội quyết tâm giành chiến thắng”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Trước câu hỏi về sự tự tin, đặc biệt khi truyền thông Malaysia kỳ vọng đội nhà phục hận và đối thủ thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch so với trận gặp trước trong khi Việt Nam có thêm một số nhân tố quan trọng, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Đội nào cũng muốn chiến thắng, Malaysia không phải ngoại lệ. Họ vắng 7 cầu thủ, nhưng chúng tôi cũng thiếu một số cái tên như Đình Bắc. Toàn đội đang có quyết tâm và sự tự tin cao cho trận đấu ngày mai”.

Chuyên gia: “Malaysia muốn chứng minh mạnh hơn đội tuyển Việt Nam”

Phát biểu trên tờ Metro, cựu danh thủ Azlan Johar cho rằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ở vòng loại Asian Cup vào ngày 31/3 là thời cơ tốt để Malaysia gieo sầu cho đội chủ nhà.

Ông cho biết: “Đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta chứng minh sức mạnh. Đội tuyển Malaysia đến sân Thiên Trường để hướng tới chiến thắng mà còn để chứng minh chúng ta mạnh mẽ hơn đội tuyển Việt Nam.

Nhiều người cho rằng chiến thắng của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil vào tháng 6 năm ngoái nhờ 7 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chứng minh ngay cả với lực lượng bản địa, Malaysia vẫn mạnh hơn đối thủ này”.

Malaysia rất muốn giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Malaysia không còn hy vọng giành vé tham dự Asian Cup 2027 sau khi bị xử thua trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Tuy nhiên, chuyên gia Azlan Johar cho rằng chiến thắng trước đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ giúp bóng đá Malaysia xua tan chỉ trích.

Ông nói thêm: “Nếu Malaysia vượt qua trước tuyển Việt Nam thì không ai còn nói rằng chúng ta thắng nhờ cầu thủ nhập tịch, hay có lợi thế hoàn cảnh. Khi ấy, bóng đá Malaysia sẽ mạnh hơn đối thủ này.

Báo Đông Nam Á: "Tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia vì danh dự"

Trước giờ bóng lăn, tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Xuân Son tuyên bố anh đang đạt phong độ cao nhất, đồng thời anh quyết tâm ghi bàn vào lưới Malaysia”.

“Trong trận thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Bangladesh cách đây ít ngày, Xuân Son và Hoàng Hên bên phía đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao, dù họ không ghi bàn”, tờ Bola Sport viết thêm.

Xuân Son (12) là tâm điểm chú ý của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: ASEAN Football).

Tờ báo của xứ sở vạn đảo cũng không quên nhắc về tính chất quan trọng của cặp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, cho dù trong số hai đội này, một đội đã chắc suất đi tiếp, đội còn lại đã chắc chắc bị loại.

Bola Sport bình luận: “Cần biết rằng trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia mang ý nghĩa danh dự. Đội tuyển Việt Nam đã chắc suất lọt vào VCK, còn Malaysia đã chắc chắn phải chia tay giải vô địch châu Á, sau khi họ bị AFC xử thua 2 trận vòng loại, vì những bê bối của vụ cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả”.

“Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã chắc suất vào VCK Asian Cup 2027, nhưng Xuân Son đầy quyết tâm ở trận đấu này. Theo Xuân Son, sân Thiên Trường rất đặc biệt với anh và trận đấu sắp diễn ra trùng với dịp sinh nhật của Xuân Son”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.