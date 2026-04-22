Chuyên gia Malaysia: “Chúng ta không thể cạnh tranh với đội tuyển Việt Nam”

Phát biểu trên truyền thông Malaysia, ông Zakaria Rahim bày tỏ quan điểm: “Sau nhiều năm đội tuyển Malaysia phụ thuộc quá lớn vào cầu thủ nhập tịch, dẫn đến chuyện tâm lý của giới cầu thủ nội Malaysia thay đổi quá lớn”.

“Theo những gì mà tôi quan sát được, một số cầu thủ trẻ không còn mặn mà với đội tuyển quốc gia Malaysia nữa. Trước đây, hễ là cầu thủ Malaysia, họ sẽ muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia. Giờ đây, giới cầu thủ không còn xem đấy là định hướng rõ ràng.

Đội tuyển Việt Nam đã vượt lên trên đội tuyển Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Khi bạn đi đường tắt, giới cầu thủ trong nước sẽ nghĩ rằng tại sao họ phải phấn đấu cho những vị trí chắc chắn sẽ không thuộc về họ? Một khi con đường phía trước không rõ ràng, khát khao cống hiến của giới cầu thủ sẽ giảm sút”, chuyên gia bóng đá Malaysia Zakaria Rahim nói thêm.

Cũng theo vị chuyên gia này, bóng đá Malaysia sau thời gian dài sử dụng cầu thủ nhập tịch đã tụt hậu khá xa so với nhóm đầu Đông Nam Á.

Ông Zakaria Rahim bình luận: “Các đội bóng trong khu vực không còn đánh giá cao đội tuyển Malaysia nữa. Hiện tại, về lý thuyết, có ít nhất 4 đội tại Đông Nam Á mạnh hơn Malaysia (hạng 138 thế giới), gồm Thái Lan (hạng 93 thế giới), đội tuyển Việt Nam (hạng 99 thế giới), Indonesia (hạng 122) và Philippines (hạng 135)”.

“Sự tôn trọng của giới bóng đá Đông Nam Á dành cho bóng đá Malaysia đã giảm đi rất nhiều. Đặc biệt, đội tuyển Malaysia không còn đủ sức tạo nên sự cạnh tranh gay gắt với đội tuyển Việt Nam nữa, không giống như trước đây.

Chuyên gia bóng đá Malaysia Zakaria Rahim (Ảnh: NST).

Tôi không nói rằng việc nhập tịch là sai, nhưng việc nhập tịch quá nhiều khiến đội tuyển của chúng ta mất đi bản sắc. Đội tuyển quốc gia ngày càng trở nên khó hiểu, mờ mịt về mặt định hướng”, chuyên gia Zakaria Rahim khẳng định.

Nguy hiểm hơn nữa, theo quan điểm của chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim, việc bóng đá Malaysia lạm dụng cầu thủ nhập tịch đã dẫn đến 2 vấn đề lớn, không dễ giải quyết trong một sớm một chiều.

Ông Zakaria Rahim nhấn mạnh: “Vấn đề đầu tiên, các cầu thủ nội không còn nhìn thấy tương lai ở đội tuyển quốc gia. Vấn đề thứ hai là các nền bóng đá lân cận không còn coi đội tuyển Malaysia là đối thủ ngang tầm với họ. Cả hai vấn đề vừa nêu đều không phải là chuyện nhất thời”.

Lần gần nhất bóng đá Malaysia có danh hiệu quan trọng ở khu vực Đông Nam Á là ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games năm 2011. Từ đó đến nay, họ liên tục vắng bóng trên bục cao nhất ở các kỳ AFF Cup, SEA Games và giải U23 Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, cũng trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến giờ, bóng đá Việt Nam có 2 ngôi vô địch AFF Cup (2018 và 2024), 3 ngôi vô địch SEA Games (2019, 2022 và 2025), 3 lần vô địch U23 Đông Nam Á (2022, 2023 và 2025).