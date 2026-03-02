FIFA lên tiếng về khả năng đội tuyển Iran dọa rút khỏi World Cup 2026

Iran đã giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm nay. Theo kết quả bốc thăm, đội bóng Tây Á nằm chung bảng G với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Họ sẽ thi đấu cả ba trận đấu ở Mỹ (hai trận vòng bảng tại Los Angeles và một trận tại Seattle).

FIFA lạc quan vào khả năng Iran có thể tiếp tục tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột ở Iran đang rất nóng bỏng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, đã tuyên bố về khả năng đội tuyển quốc gia nước này có thể rút khỏi World Cup 2026.

Người đứng đầu bóng đá Iran cho biết: “Với những gì xảy ra hôm nay và cuộc tấn công của Mỹ, rất khó để chúng tôi có thể hướng tới kỳ World Cup 2026. Quyết định cuối cùng thuộc về các nhà quản lý thể thao”.

Ông Mehdi Taj cũng xác nhận giải vô địch quốc gia Iran đã bị hoãn vô thời hạn do tình hình bất ổn.

Dù vậy, phía sau hậu trường, các quan chức cấp cao của FIFA vẫn tin tưởng căng thẳng leo thang sẽ sớm hạ nhiệt để đội tuyển Iran cùng người hâm mộ có thể di chuyển an toàn tới Mỹ trong mùa hè này.

Khả năng tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Iran vẫn là dấu hỏi (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban bóng đá (IFAB) tổ chức ở Wales, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình”.

Trước đó, Iran từng rút lại lời đe dọa tẩy chay lễ bốc thăm World Cup 2026 khi căng thẳng với Mỹ gia tăng. Ông Grafstrom nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tổ chức lễ bốc thăm tại Washington, D.C với sự tham dự của tất cả các đội bóng.

Trọng tâm của chúng tôi là một kỳ World Cup an toàn, có sự góp mặt đầy đủ của các đội tuyển. FIFA sẽ tiếp tục duy trì liên lạc như thường lệ với ba chính phủ nước chủ nhà. Mọi người sẽ được đảm bảo an toàn”.

Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, tương lai của Iran tại World Cup vẫn là dấu hỏi. Tuy nhiên, FIFA khẳng định mục tiêu cao nhất vẫn là đảm bảo giải đấu diễn ra trọn vẹn và an toàn cho tất cả các đội tuyển tham dự.

Trong trường hợp Iran rút lui, FIFA có thể bổ sung một đội bóng ở châu Á thay thế. Phương án khả dĩ nhất là việc đẩy Iraq thế chỗ Iran, còn UAE sẽ thay thế Iraq thi đấu ở vòng play-off Liên lục địa vào tháng 3. Tuy nhiên, FIFA vẫn phải chờ đợi quyết định cuối cùng từ phía Iran.