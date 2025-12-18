Trọng tài đồng hương với HLV Philippines có thổi ép tuyển nữ Việt Nam?

Bàn thắng bị từ chối oan uổng của Bích Thùy trước Philippines

Trước trận chung kết nội dung bóng đá nam diễn ra tối nay (18/12), cựu trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền trao đổi với phóng viên Dân trí, nhắc lại việc phân công tổ trọng tài điều hành trận chung kết bóng đá nữ tối qua.

Cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền bình luận công tác phân công trọng tài không sai, chỉ có một số trọng tài sai nặng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Hiền nói: “Thật ra việc HLV của đội tuyển bóng đá nữ Philippines là người Australia (ông Mark Torcaso), trong khi trọng tài chính Rebecca Durca và trọng tài thứ 4 Baddour Alesar cũng là người Australia, là điều bình thường”.

“Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam dưới thời các HLV Park Hang Seo và Kim Sang Sik (những người Hàn Quốc), cũng mấy lần thi đấu dưới sự điều khiển của các trọng tài người Hàn Quốc (rõ nhất là trận chung kết lượt về AFF Cup 2024), vốn không thành vấn đề. Không quy định nào cấm điều đó”, cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nói thêm.

Vấn đề còn lại, khiến sai sót xảy ra, cụ thể là sai sót nghiêm trọng ở trận chung kết bóng đá nữ, giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines, theo ông Hiền, là do bản thân các trọng tài.

Trước đó, ông Dương Văn Hiền bình luận về tình huống sai sót của trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan (người Lào), trực tiếp tước mất bàn thắng của Bích Thùy ở phút 29: “Trong tình huống này trợ lý trọng tài thứ nhất đã sai. Bích Thùy không hề ở vào thế việt vị khi băng vào dứt điểm”.

Trọng tài chính Rebecca Durca (người Australia) không có sai sót quá nặng (Ảnh: Mạnh Quân).

“Cầu thủ tạt bóng từ cánh phải là tiền vệ Trần Thị Duyên cũng không hề việt vị, khi cô nhận bóng từ đường chuyền bên phần sân nhà từ chân đồng đội”, ông Dương Văn Hiền khẳng định.

Chỉ cần một sai sót nặng như thế, kết quả của toàn bộ trận chung kết nội dung bóng đá nữ đã bị sai lệch. Thế nên, các diễn biến còn lại ở trận chung kết, việc tổ trọng tài không có thêm sai sót, cũng không cứu vãn được mất mát của đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung.

Cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền phân tích: “Phần còn lại của trận đấu tối qua, các trọng tài có vài sai sót nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến cục diện. Ví dụ có tình huống trọng tài chính phạt thẻ vàng cầu thủ đội nữ Việt Nam, vì cho rằng cầu thủ Việt Nam va chạm liều lĩnh với thủ môn đội Australia”.

“Tuy nhiên, theo tôi quan sát, pha va chạm đấy chỉ là pha va chạm do bất cẩn, chưa đến mức phải sử dụng thẻ. Dù vậy, sai sót nghiêm trọng của trợ lý trọng tài thứ nhất ở tình huống bắt việt vị ở phút 29, đã đủ thay đổi kết quả trận đấu”, vẫn là lời ông Dương Văn Hiền.