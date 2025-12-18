Trọng tài khiến tuyển nữ Việt Nam mất HCV “chạy trốn” khỏi mạng xã hội

Bàn thắng bị từ chối oan uổng của Bích Thùy trước Philippines

Trong trận chung kết bóng đá SEA Games 33 diễn ra vào tối qua (17/12), trọng tài Phutsavan Chanthavong đã mắc sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thi đấu. Phút 29, đón cú tạt bóng của Vạn Sự, Bích Thùy băng xuống đánh đầu tung lưới tuyển Philipppines, nhưng niềm vui của các cầu thủ nữ Việt Nam nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý trọng tài Chanthavong căng cờ báo lỗi việt vị.

Tình huống trọng tài bắt lỗi việt vị của Bích Thùy (Ảnh: Chụp màn hình).

Quyết định của bà Chanthavong "khiến cả sân vận động ngỡ ngàng vì đó không thể là một tình huống việt vị" - như cách tờ Thairath của Thái Lan mô tả về sai lầm nghiêm trọng này. Lý do là Bích Thùy đứng trên không phải một, mà là tới hai cầu thủ Philippines, thậm chí đứng trên người cuối cùng trong hàng thủ tới cả vài mét, nhưng trọng tài Chanthavong lại bắt lỗi việt vị "như người không biết luật".

Sai lầm của trọng tài biên trở thành bước ngoặt của trận đấu khi tuyển nữ Việt Nam thi đấu với tâm lý ức chế và không thể ghi bàn trong 120 phút (0-0), sau đó đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã thua Philippines (5-6) ở loạt sút luân lưu khiến HCV rơi vào tay đối thủ. Thất bại của tuyển nữ Việt Nam khiến cộng động mạng phẫn nộ và trang Facebook của Chanthavong nhanh chóng được tìm ra. Mặc dù vị trọng tài người Lào đã cài đặt tính năng không cho người lạ bình luận vào trang cá nhân, nhưng điều đó không ngăn cản được cộng đồng mạng Việt Nam trút giận.

Trang facebook của trọng tài Chanthavong trước trận chung kết SEA Games 33 (Ảnh: chụp màn hình).

Hàng chục nghìn biểu tượng phẫn nộ được cộng động mạng thả vào các bài viết trên trang cá nhân của Chanthavong khiến trọng tài Lào nhanh chóng phải "chạy trốn". Không đầy 12 giờ sau trận chung kết, Chanthavong đã đổi danh tính trên facebook và khóa trang cá nhân.

Trọng tài Chanthavong đã đổi danh tính trên facebook và khóa trang cá nhân (Ảnh: Chụp màn hình).

Sai lầm là điều khó tránh khỏi trong các cuộc đấu thể thao nói chung, bóng đá nói riêng. Tuy nhiên, sai lầm nghiêm trọng đến mức "tưởng tượng ra một tình huống việt vị" như trọng tài có đẳng cấp FIFA như Chanthavong cũng hiếm gặp, đặc biệt ở những trận đấu quan trọng như trận tranh HCV SEA Games.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực Đông Nam Á, sai lầm của trọng tài Chanthavong được bàn tán xôn xao, và tất cả đều bày tỏ ngạc nhiên trước sai lầm nghiêm trọng này.

Tài khoản Nathkapach Rattanapitoon của Thái Lan bày tỏ trên diễn đàn ASEAN Football: "Đó là một bàn thắng tuyệt vời và được thực hiện hoàn hảo, rõ ràng là không việt vị và không có bất kỳ lỗi nào. Thật không may, tuyển nữ Việt Nam đã phải chịu thiệt thòi do một quyết định sai lầm của trọng tài. SEA Games nên nghiêm túc xem xét việc áp dụng VAR để ngăn chặn những sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến Việt Nam, màn trình diễn của các bạn thật xuất sắc và đáng ngưỡng mộ. Đồng thời, xin chúc mừng Philippines đã làm nên lịch sử khi giành được tấm huy chương vàng đầu tiên. Dù là Việt Nam hay Philippines, cả hai đội đều hoàn toàn xứng đáng là nhà vô địch trong dịp này".

Trọng tài Chanthavong có đẳng cấp FIFA (Ảnh: Quý Lượng).

Ngay cả cổ động viên Philippines, những người đã rất hạnh phúc khi đội tuyển nữ của họ lần đầu tiên giành HCV SEA Games, tuy nhiên họ cũng phải thừa nhận rằng pha bắt việt vị không phải một tình huống tranh cãi, mà là sai lầm nghiêm trọng.

Tài khoản Maryel Jasmine J. Guaro đến từ Philippines chia sẻ: “Tôi hiểu người hâm mộ Việt Nam sẽ có những phản ứng mạnh mẽ trước chiến thắng này của đội tuyển Philippines. Xin đừng lo lắng, bởi ngay cả người Philippines chúng tôi cũng rất sốc với tình huống bàn thắng bị từ chối ấy. Nếu cho rằng đó là vì tiền thì không phải, chúng ta không thể nói như vậy.

Trọng tài biên mới là người phải chịu trách nhiệm cho sai lầm ấy. Không có bất kỳ màn kịch nào diễn ra, người Philippines không làm điều đó. Đây đơn giản là hệ quả của việc không có VAR trong những trận đấu như thế này. Hãy nhìn vào cách hai đội đã thi đấu, đó là một trận cầu có chất lượng chuyên môn cao.

Dù vậy, tôi xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là những cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt. Nhưng đội tuyển Philippines xứng đáng với chiến thắng này. Trận đấu có thể sẽ được nhớ đến vì tình huống bàn thắng gây tranh cãi, song chúng ta cần chấp nhận kết quả. Chúng tôi đã giành chiến thắng xuyên suốt từ đầu đến cuối trận, và đó là một kỷ niệm đáng ghi nhớ.

Xin gửi tất cả tình yêu tới người hâm mộ Việt Nam và đặc biệt là người hâm mộ Philippines vì một trận đấu bóng đá nữ SEA Games tuyệt vời. Hẹn gặp lại!”.