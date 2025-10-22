Pickleball Việt Nam áp đảo đội hình châu Á, dự World Cup 2025 tại Mỹ

Việc Việt Nam chính thức góp mặt tại vòng chung kết pickleball thế giới là một dấu mốc lịch sử. Thông tin được đăng tải trên trang chủ của giải đấu đã khiến cộng đồng thể thao trong nước dậy sóng, bởi đây không chỉ là một bước tiến lớn mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự bùng nổ mạnh mẽ của pickleball nước nhà.

8 gương mặt của Việt Nam lọt vào đội hình tiêu biểu, đại diện của châu Á đi thi đấu tại World Cup pickleball 2025 (Ảnh: Getty)

Theo thông tin từ Liên đoàn Pickleball châu Á (AFP), đoàn 11 vận động viên trẻ xuất sắc đại diện cho châu lục tại giải vô địch pickleball Thế giới Jenius Bank 2025 sẽ được dẫn dắt bởi hai giám đốc khu vực trẻ của Liên đoàn là ông Trương Quang Vũ và ông Jean Pierre Huỳnh Phú Quí.

Lực lượng tham dự được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các quốc gia có phong trào pickleball phát triển, trong đó Việt Nam đóng góp số lượng áp đảo. 8 gương mặt trẻ tài năng bao gồm: Lê Bảo Lâm, Trần Đức Khang, Phạm Hoài Anh, Trần Hồ Đan Thanh, Đan Linh Hương, Nguyễn Ngọc Tùng Bách, Lê Vũ Phát Lộc và Huỳnh Phúc Khang.

Ba vận động viên còn lại là các tài năng đến từ Nhật Bản, gồm Kei Sawaki, Yuna Horii, và Saki Chiharu.

Giải vô địch pickleball Thế giới (Jenius Bank 2025) sẽ diễn ra từ ngày 27/10 đến 02/11 tại The FORT Pickleball, bang Florida (Mỹ). Sự kiện quy mô lớn này dự kiến thu hút hơn 3.000 vận động viên đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Đây là sự kiện hợp tác chiến lược với Liên đoàn pickleball Thế giới, nhằm mục đích chuẩn hóa hệ thống thi đấu và thúc đẩy sự công nhận toàn cầu cho bộ môn đang phát triển mạnh mẽ này.

Các tay vợt trẻ tại giải vô địch Pickleball Thế giới sẽ tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Điểm nhấn của giải đấu là trận giao hữu đặc biệt giữa Đội châu Á và Đội Mỹ, mang tên "Team Asia vs Team USA Junior Showcase", hứa hẹn những màn đối đầu kịch tính và hấp dẫn.