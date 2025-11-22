Pickleball tiến gần hơn tới Thế vận hội nhờ cơ quan quản lý duy nhất

Việc hợp nhất giữa GPF và UWPF được coi là một bước tiến mang tính cách mạng cho môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ như pickleball. Từ lâu, việc thiếu một cơ quan quản lý duy nhất, được công nhận rộng rãi, đã là rào cản lớn ngăn môn thể thao này đạt được các tiêu chuẩn cần thiết của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Cả GPF và UWPF đều nhận thức rõ ràng rằng sự phân mảng trong quản lý là trở ngại lớn nhất để đạt được mục tiêu Olympic. Việc thành lập một cơ quan quản lý chung sẽ mang lại một bộ quy tắc thi đấu chung trên toàn thế giới, cung cấp một tiếng nói thống nhất khi đàm phán với các tổ chức thể thao quốc tế lớn và đảm bảo một lộ trình phát triển rõ ràng cho các vận động viên.

"Ban quản trị của chúng tôi tin rằng lúc này là thời điểm phù hợp nhất để tái thiết môn pickleball, thông qua việc sáp nhập UWPF và GPF. Tất cả chúng tôi đều nhận thức được nhu cầu thống nhất thông qua một cơ quan quản lý toàn cầu, đây là bước đi cần thiết để pickleball phát triển ra toàn thế giới và có được sự công nhận của IOC”, Javier Regalado, Chủ tịch GPF phát biểu.

Việc hợp nhất GPF và UWPF dự kiến sẽ mở đường cho pickleball được công nhận là một môn thể thao chính thức, từ đó tiến gần hơn đến việc xuất hiện trong các kỳ Đại hội thể thao đa môn quốc tế, bao gồm cả mục tiêu cuối cùng là sân chơi Thế vận hội.

Việc sáp nhập giữa hai tổ chức quản lý lớn là một bước tiến lớn đúng hướng cho việc quản lý môn pickleball toàn cầu, mở ra cánh cửa tiến tới Thế vận hội. Quá trình này được dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 7/2026.

Một khi sự công nhận chính thức này được thiết lập, việc pickleball được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu sự chuyển mình từ một hiện tượng giải trí thành một môn thể thao được tổ chức chuyên nghiệp ở cấp độ quốc tế.