Pickleball giúp nâng cao chỉ số hạnh phúc

“Nếu bạn từng rời sân pickleball với nụ cười rạng rỡ và cảm thấy thư thái, đó hoàn toàn không phải là cảm nhận chủ quan. Những cảm xúc đó giờ đây đã được khoa học chứng minh và nó không chỉ bao gồm lợi ích thể chất, mà còn đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe tinh thần”, tạp chí Frontiers in Sports Science viết.

Pickleball là "liều thuốc" tinh thần hiệu quả trong cuộc sống hiện đại (Ảnh: Getty).

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng khoa học cụ thể về mối liên hệ giữa pickleball và sức khỏe tinh thần. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn 1.600 người chơi trên khắp nước Mỹ, độ tuổi từ 18 đến 89 (tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi trung bình 63).

Nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở các câu trả lời mang tính cảm tính. Để đảm bảo tính chính xác, những người tham gia nghiên cứu đã hoàn thành chỉ số sức khỏe tâm thần WHO-5, một tiêu chuẩn toàn cầu hợp pháp để đo lường sức khỏe tinh thần.

Kết quả chỉ ra rằng, những người chơi ra sân 3 lần hoặc nhiều hơn mỗi tuần có điểm số về sức khỏe tinh thần cao hơn đáng kể so với những người chỉ chơi một hoặc hai lần.

Đồng thời, thời lượng mỗi phiên chơi cũng đóng vai trò quan trọng, việc chơi lâu hơn hai giờ mỗi lần có mối tương quan trực tiếp với điểm số hạnh phúc cao hơn đáng kể, củng cố khuyến nghị nên dành nhiều thời gian hơn cho môn thể thao này.

“Chơi pickleball thường xuyên hơn và trong thời gian dài hơn giúp cải thiện đáng kể mức độ khỏe mạnh về mặt tinh thần, ngay cả khi tính đến các biến số chính như tiền sử chấn thương, tuổi tác, giới tính và mức độ tham gia các môn thể thao khác.

Giống như trong y học, dùng càng nhiều thuốc trong thời gian dài thì tác dụng càng thấy rõ rệt. Ở nghiên cứu này, thuốc chính là “pickleball” và tác dụng là khi bạn thấy hạnh phúc hơn, bình tĩnh hơn và viên mãn hơn”, nghiên cứu nêu rõ.

Pickleball ngày càng trở nên phổ biến bởi dễ chơi, phù hợp với mọi lứa tuổi (Ảnh: Getty).

Pickleball không chỉ là một hình thức vận động ra mồ hôi mà còn là một môn thể thao xã hội hoàn hảo.

Ưu điểm nổi bật của môn này là tính dễ tiếp cận, khả năng cạnh tranh linh hoạt tùy theo mong muốn của người chơi, đồng thời ít gây chấn thương và không gây hại cho cơ thể như nhiều môn thể thao dùng vợt khác. Đây chính là công thức giúp pickleball trở thành bộ môn được yêu thích rộng rãi.