Việt Nam dẫn đầu về tỷ lệ người chơi pickleball ở châu Á

Báo cáo đã khảo sát ý kiến trực tuyến của 14.000 người tham gia tại 12 thị trường trọng điểm trong khu vực bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc).

Số lượng người biết đến và chơi pickleball tại Việt Nam lớn nhất trong số 12 thị trường được khảo sát (Ảnh: Quyết Thắng).

Khảo sát thu thập phản hồi từ ít nhất 1.000 người trả lời đại diện cho từng quốc gia và vùng lãnh thổ, đảm bảo kết quả khảo sát phản ánh chính xác xu hướng phát triển của pickleball tại châu Á.

Theo kết quả khảo sát, khoảng 1,9 tỷ người ở châu Á từng nghe đến pickleball, 812 triệu người đã thử chơi và 282 triệu người duy trì luyện tập tối thiểu một lần mỗi tháng. Tỷ lệ tăng trưởng chung của bộ môn đạt 60% so với năm trước và 62% người chơi chỉ mới biết đến môn này trong vòng hai năm gần đây.

Việt Nam là thị trường chứng kiến sự tăng trưởng mạnh nhất với mức độ nhận biết năm 2024 tăng 152% so với 2023. Malaysia xếp ngay sau, ghi nhận con số 132%.

Khoảng 88% người Việt Nam tham gia khảo sát cho biết từng nghe nói đến pickleball, đánh dấu tỷ lệ cao nhất trong tất cả 12 thị trường, theo sau là Singapore (70%). Việt Nam có tỷ lệ người từng chơi pickleball cao nhất, với hơn 37% dân số, vượt qua Ấn Độ (hơn 31%).

Tuy nhiên, ở nhóm người chơi thường xuyên (tối thiểu 1 lần/tháng), Ấn Độ dẫn đầu với 178 triệu người, kế đến là Trung Quốc (hơn 60 triệu) và Việt Nam (hơn 16 triệu). Điều này cho thấy tiềm năng lớn để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy tần suất luyện tập của cộng đồng pickleball trong nước.

Lý do khiến môn pickleball bùng nổ ở châu Á là niềm vui. Nguyên nhân này chiếm đến 35%. Khoảng 33% người chơi muốn cải thiện sức khỏe thể chất, trong khi 31% cảm thấy môn thể thao này có rào cản gia nhập thấp, dễ tiếp cận.

Phần lớn người được khảo sát cho rằng họ tìm thấy niềm vui khi chơi pickleball (Ảnh: Quyết Thắng).

Bên cạnh sự thú vị và dễ chơi, pickleball đang chứng minh sức hấp dẫn mạnh mẽ từ khía cạnh xã hội. Môn thể thao này không chỉ thu hút những người muốn rèn luyện sức khỏe mà còn là cầu nối hiệu quả để tăng cường quan hệ xã hội và gắn kết cộng đồng.

Ngoài ra, pickleball còn đang thu hút lượng lớn người chơi từ các môn khác khi có 28% người chơi có kinh nghiệm từ các môn vợt truyền thống như tennis, cầu lông, bóng bàn hoặc squash đã chuyển sang trải nghiệm môn thể thao thịnh hành này.