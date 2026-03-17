Đương kim vô địch Trung Quốc thua Australia ở bán kết giải nữ châu Á

Trận bán kết giữa đội tuyển nữ Trung Quốc và Australia diễn ra tối nay (17/3), trên sân vận động thành phố Perth (Australia).

Đội tuyển nữ Trung Quốc (áo đỏ) dừng bước trước Australia (Ảnh: AFC).

Tính hấp dẫn của trận đấu được hai đội thể hiện qua lối chơi tấn công nhanh. Bóng mới lăn 17 phút, Australia đã tìm thấy bàn thắng mở tỷ số.

Trong pha bóng này, Caitlin Foord nhận bóng từ đường chuyền bên phía phải khu vực 16m50. Cô kết thúc một chạm rất căng từ khoảng 15m, đưa bóng đi vào lưới đội tuyển nữ Trung Quốc, giúp đội bóng nữ xứ sở chuột túi dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, đội tuyển nữ Trung Quốc đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 26, đội bóng nữ đến từ quốc gia tỷ dân được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Zhang Linyan đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn giúp đội tuyển nữ Trung Quốc san bằng tỷ số 1-1.

Hiệp hai tiếp tục diễn ra sôi động. Phút 58, cầu thủ kỳ cựu Sam Kerr của Australia tăng tốc, cô nhận đường chuyền thông minh của đồng đội. Sam Kerr đi bóng qua luôn thủ môn đội tuyển Trung Quốc, trước khi cô sút bóng vào lưới từ góc rất hẹp, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ sở chuột túi.

Đánh bại đội tuyển nữ Trung Quốc 2-1, Australia giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết giải năm nay. Đối thủ của Australia trong trận chung kết sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra chiều mai (18/3).