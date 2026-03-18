Đội nhà trở thành cựu vô địch, thủ môn tuyển nữ Trung Quốc bị chỉ trích

Thắng Trung Quốc 2-1, tuyển nữ Australia vào chung kết giải châu Á

"Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc không thể vào chung kết! Pha quay chậm cho thấy nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bàn thua", tờ Sina Sport giật tít nói về lý do thua trận của tuyển nữ Trung Quốc trước tuyển nữ Australia ở trận bán kết giải vô địch nữ châu Á 2026 diễn ra trên sân Perth (Australia) ngày 17/3.

Trước khi tiến vào vòng bán kết, tuyển nữ Australia cho thấy sức mạnh khi vẫn bất bại sau 4 trận đấu, đặc biệt là chiến thắng 2-1 của đội chủ nhà trước tuyển nữ Triều Tiên ở vòng tứ kết.

Thủ thành Peng Shimeng bị chỉ trích khi nhiều người cho rằng khả năng phán đoán không tốt ở phút 58 khiến tuyển nữ Trung Quốc nhận bàn thua thứ 2 và thua trận trước Australia (Ảnh: Sina).

Trong khi đó, tuyển nữ Trung Quốc cũng thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch giải châu Á khi toàn thắng cả 4 trận và cũng đánh bại tuyển nữ Triều Tiên với tỷ số 2-1 ở vòng bảng như Australia đã làm ở vòng tứ kết.

Dù vậy, với lợi thế sân nhà cũng như đội hình sở hữu tới 9 cầu thủ đã và đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh, tuyển Australia nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số trước ở phút 17 sau một pha phối hợp như đá tập bên cánh phải. Đó là tình huống mà tiền đạo đang khoác áo Arsenal, Caitlin Foord dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền ngược của đồng đội trong vòng cấm.

Tuy nhiên đến phút 26, Zhang Linyan có bàn gỡ hoà 1-1 cho tuyển nữ Trung Quốc sau khi đội nhà được hưởng quả phạt đền. Dù vậy ở phút 58 của hiệp 2, tiền đạo Sam Kerr (người đang khoác áo CLB Chelsea) đã có pha thoát xuống thông minh trong vòng cấm trước khi vượt qua thủ môn Peng Shimeng rồi dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống để giúp đội nhà giành vé vào chung kết.

Chứng kiến tuyển nữ Trung Quốc thất bại ở vòng bán kết và không thể bảo vệ thành công ngôi vương, truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc bất ngờ cho rằng sai lầm của thủ thành Peng Shimeng là nguyên nhân chính khiến đội nhà thua trận.

Peng Shimeng bị chỉ trích vì do dự trong việc lao ra cản phá bóng, để tiền đạo sam Kerr dễ dàng vượt qua (ảnh: Sina).

Dù ở góc rất hẹp, Sam Kerr vẫn dứt điểm gọn gàng vào khung thành bị bỏ trống (Ảnh: Sina).

"Các đoạn quay chậm cho thấy rõ Peng Shimeng đã do dự khá nhiều khi đối mặt với pha tấn công nhanh chóng của Sam Kerr. Thay vì lao ra khỏi khu vực cấm địa để thực hiện pha cứu thua tuyệt vọng, phạm lỗi chiến thuật, hoặc dứt khoát lùi về vạch khung thành để chắn góc sút, cô ấy lại chần chừ trong giây lát gần mép khu vực cấm địa.

Sự do dự tai hại này đã cho tiền đạo đẳng cấp thế giới Sam Kerr đủ thời gian để điều chỉnh. Sam Kerr khéo léo đi bóng qua người Peng Shimeng và sau đó, đối mặt với khung thành trống trải, ngay cả với góc sút rất hẹp, cô ấy dễ dàng đưa bóng vào lưới", tờ Sina Sport nhấn mạnh về tình huống xử lý thiếu dứt khoát của thủ thành Peng Shimeng khiến đội nhà bị thủng lưới và không thể vực dậy sau đó.

"Bàn thắng thứ 2 của tuyển nữ Australia thực sự là một vấn đề nan giải đối với thủ môn. Cô ta do dự không lao ra, phán đoán sai tình huống và chỉ đứng đó chờ bóng sút vào khung thành mà không có một phản xạ cứu thua nào.

Mọi nỗ lực của cầu thủ trên sân đều bị cô ta phá hỏng", một người hâm mộ Trung Quốc giận dữ chỉ trích. Sai lầm của thủ môn đã phá hỏng hoàn toàn trận đấu, điều này thực sự đáng tiếc", người hâm mộ thứ hai bình luận.

"Peng Shimeng đã do dự trong việc lao ra cản phá và để thủng lưới vào thời điểm quan trọng", người hâm mộ thứ ba khẳng định.

Tuy nhiên cũng không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực thủ thành Peng Shimeng khi cho rằng thất bại là lỗi của cả tập thể chứ không chỉ một cá nhân.

"Một số người không hiểu biết về bóng đá và chỉ giỏi soi mói. Nên nhớ tuyển nữ Trung Quốc đã trải qua 11 trận không thắng trước Australia (4 trận hoà, 7 trận thua). Ở trận đấu này Australia có lợi thế chủ nhà, và tuyển nữ Trung Quốc cũng đã thể hiện tốt. Nếu có bất kỳ sai lầm cá nhân nào, thì đó cũng chỉ là quan điểm riêng của các bạn mà thôi", một người hâm mộ bóng đá Trung Quốc chốt lại.