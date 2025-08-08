Tâm tư của HLV Mai Đức Chung trước hai trận gặp Indonesia, Thái Lan

Trước thềm giải Đông Nam Á 2025 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Thi đấu trên sân nhà sẽ nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Tôi cũng mong các CĐV, bao gồm cả người hâm mộ Hải Phòng sẽ đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại giải đấu”.

Tuyển nữ Việt Nam gây ấn tượng khi thắng Campuchia 6-0 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết: “Mục tiêu của cá nhân tôi cũng như đội tuyển Việt Nam là thi đấu hết mình vì người hâm mộ. Sau đó, chúng tôi sẽ thi đấu nỗ lực trong từng trận đấu để giành chức vô địch.

Thi đấu tại sân nhà vừa là lợi thế nhưng đồng thời cũng là áp lực. Hy vọng với sự cổ vũ của người hâm mộ Hải Phòng cũng như CĐV cả nước, chúng tôi sẽ làm nên lịch sử”.

Nhờ sự cổ vũ của khán giả, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước Campuchia ngày 6/8. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung cần thêm nguồn động lực từ các khán đài, khi tiếp đón Indonesia (19h30 ngày 9/8) và Thái Lan (19h30 ngày 12/8) trên sân nhà.

Ban tổ chức tiếp tục bán vé các trận đấu bảng A giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng), với hai mệnh giá là 50.000đ/vé và 100.000đ/vé.