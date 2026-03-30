Sợ tuyển Thái Lan bị loại, Madam Pang vung tiền chơi lớn

Đội tuyển Thái Lan đang đối diện với nguy cơ không thể giành vé tham dự Asian Cup 2027. Trước lượt trận cuối cùng vòng loại, “Voi chiến” đang có cùng 12 điểm như Turkmenistan nhưng kém hiệu số đối đầu.

Điều đó có nghĩa rằng Thái Lan chỉ còn một lựa chọn là giành chiến thắng trước đội bóng Trung Á để giành vé tham dự cúp châu Á. Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho “Voi chiến” khi ở trận lượt đi, họ đã hứng chịu thất bại 1-3 trước Turkmenistan.

Trước tình hình đó, Chủ tịch FAT, Madam Pang, đã có động thái khích lệ tinh thần của toàn đội. Theo đó, vị tỷ phú này treo thưởng 3 triệu baht (2,4 tỷ đồng) nếu như đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng.

Chưa dừng ở đó, nữ Chủ tịch FAT còn tuyên bố thưởng thêm cho toàn đội 2 triệu baht (1,6 tỷ đồng) nếu như giành chiến thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Như vậy, Thái Lan có thể nhận tổng tiền thưởng lên tới 5 triệu baht (4 tỷ đồng).

Ngoài ra, Madam Pang cũng lên tiếng kêu gọi người hâm mộ tới sân Rajamangala ủng hộ cho đội tuyển Thái Lan. Tính tới thời điểm này (30/3), ban tổ chức mới chỉ bán được 20.000 vé, tức chưa bằng một nửa so với sức chứa sân Rajamangala (51,560 chỗ).

Người đứng đầu bóng đá Thái Lan kỳ vọng cổ động viên xứ Chùa vàng có thể đến chật kín sân Rajamangala để tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia trước thời khắc sinh tử.

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV người Anh Anthony Hudson. Trong quá khứ, ông từng dẫn dắt các đội tuyển Bahrain, New Zealand hay đội U20 Mỹ. Ông vẫn duy trì thành tích toàn thắng khi dẫn dắt “Voi chiến” trong hai trận đấu gặp Singapore (giao hữu) và Sri Lanka (vòng loại World Cup).

Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Turkmenistan sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 31/3.