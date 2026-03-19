Báo Thái Lan: “Đội tuyển Việt Nam may mắn giành vé dự Asian Cup 2027”

Tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả. Sau đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA. Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 người này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS. Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ. Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện. Đến ngày 17/3, AFC chính thức xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025. FAM bị AFC phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,31 tỷ đồng).

Hôm 17/3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử đội tuyển Malaysia thua 0-3, trong trận lượt đi vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025. Ngoài ra, Malaysia còn bị xử thua 0-3 ở trận gặp Nepal, cũng tại lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 25/3/2025.

Truyền thông Thái Lan cho rằng đội tuyển Việt Nam may mắn giành vé vào VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: VFF).

Những kết quả này khiến cho Malaysia chính thức bị loại khỏi VCK giải vô địch châu Á diễn ra đầu năm sau, còn đội tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp.

Dù vậy, tờ Siam Sport của Thái Lan cho rằng: “Đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận vì vi phạm quy định về cầu thủ nhập tịch. Đội tuyển Việt Nam may mắn có vé dự VCK Asian Cup 2027”.

“Liên đoàn Bóng đá châu Á đã trừng phạt nghiêm khắc đội tuyển Malaysia, dẫn đến việc họ bị loại ngay lập tức. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam chắc suất tham dự VCK diễn ra đầu năm sau tại Saudi Arabia”, Siam Sport viết thêm.

Đội tuyển Việt Nam trở thành đội thứ 3 của Đông Nam Á giành được vé dự VCK Asian Cup 2027, sau các đội Indonesia (có vé nhờ tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á) và Singapore (đứng đầu bảng C vòng loại Asian Cup 2027).

Đội tuyển Việt Nam được xử thắng Malaysia 3-0 ở trận đấu ngày 10/6/2025 (Ảnh: Bola Sport).

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan vẫn chưa giành được suất này. Đội bóng xứ sở chùa vàng vẫn phải cạnh tranh vé đi tiếp tại bảng D vòng loại giải vô địch châu Á, với đội tuyển Turkmenistan.

Đấy có lẽ chính là lý do mà báo chí Thái Lan nhấn mạnh vào chi tiết chiếc vé dự VCK Asian Cup quá bất ngờ với đội tuyển Việt Nam. Siam Sport bình luận: “Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì làm giả giấy tờ để thay đổi quốc tịch của 7 cầu thủ”.

“FAM bị phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,31 tỷ đồng). Đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận. Vì hai trận thua này, bảng xếp hạng bảng F đảo chiều. Malaysia bị trừ 6 điểm và bị loại, trong khi đội tuyển có thêm 3 điểm từ trận đấu được xử thắng Malaysia.

Chiến thắng may mắn này đưa họ vọt thẳng lên ngôi đầu bảng F, đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam chiếc vé đi tiếp. Ngày 31/3, đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia, dù vậy trận đấu này không ảnh hưởng đến kết cục của bảng F”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

VCK giải vô địch châu Á sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027. Lễ bốc thăm chia bảng cho giải đấu này sẽ diễn ra ngày 11/4 tới đây ở Riyadh (Saudi Arabia). Hiện tại, 21 đội bóng đã giành quyền tham dự VCK giải châu Á vào năm sau, gồm chủ nhà Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria, Singapore và đội tuyển Việt Nam.

Ba chiếc vé cuối cùng dự giải đấu này đang được tranh chấp bởi Tajikistan và Philippines ở bảng A, Lebanon và Yemen tại bảng B, Thái Lan và Turkmenistan tại bảng D vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.