CĐV Malaysia tuyên bố mạnh mẽ khi đội nhà gặp U17 Việt Nam ở chung kết

U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á

Sau khi đánh bại U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Malaysia trong trận chung kết giải đấu diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4. Đây là màn tái ngộ của hai đội bóng từng chạm trán ở vòng bảng. Khi ấy, đoàn quân HLV Cristiano Roland đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

U17 Việt Nam giành chiến thắng trước U17 Malaysia ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: FAM).

Sau thất bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia đã thi đấu tốt khi toàn thắng ba trận đấu gặp Indonesia, Timor Leste và Lào để góp mặt ở trận chung kết.

Chính vì vậy, CĐV Malaysia rất muốn chứng kiến đội nhà phục thù U17 Việt Nam, để giành chức vô địch giải đấu.

Người hâm mộ có tên Zul Wan bày tỏ sự lạc quan: “Trận đầu tiên U17 Malaysia (gặp U17 Việt Nam) không ghi bàn. Sau đó, đội bóng lần lượt ghi 1 bàn (U17 Indonesia), 2 bàn (U17 Timor Leste, 3 bàn (U17 Lào). Có khi nào U17 Malaysia sẽ ghi 4 bàn vào lưới U17 Việt Nam ở trận chung kết”.

Tài khoản Fir Daus bình luận: “Tôi thực sự muốn U17 Malaysia gặp lại U17 Việt Nam. Trận thua 0-4 trước đối thủ này ở vòng bảng là kết quả đáng xấu hổ của U17 Malaysia. Nhưng rồi đoàn quân của HLV Shukor Adan đang thi đấu tốt dần lên. Đây là thời điểm thích hợp để U17 Malaysia phục thù”.

Người hâm mộ có tên Mohamad Azam bày tỏ: “Tôi hy vọng U17 Malaysia có thể làm nên điều thần kỳ khi đối đầu với U17 Việt Nam”.

Người khác có tên Nish Faizul đưa ra lời khuyên cho U17 Malaysia: “Tôi nghĩ rằng U17 Malaysia cần phải học hỏi chiến thuật của U17 Indonesia. Chúng ta từng cười nhạo U17 Indonesia chơi phòng ngự tiêu cực trước U17 Việt Nam nhưng đó là phương pháp tốt nhất để ngăn chặn đối thủ này. U17 Malaysia cần phải bảo vệ khung thành, trước khi nghĩ tới chuyện ghi bàn vào lưới U17 Việt Nam”.

U17 Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng vô địch sau chiến thắng trước U17 Australia (Ảnh: VFF).

Tài khoản Norhisam Mustaffa nêu quan điểm: “Mục tiêu của U17 Malaysia là ghi bàn thắng sớm vào lưới U17 Việt Nam. Sau đó, toàn đội sẽ đổ bê tông để bảo vệ kết quả”.

CĐV Muhammad Haiqkal lên tiếng kêu gọi: “Hãy chứng minh rằng lứa U17 Malaysia hoàn toàn có thể đánh bại U17 Việt Nam”.

Tài khoản SyahTun Saban tiếp lời: “Điều quan trọng nhất với U17 Malaysia là phải thi đấu với tinh thần rất cao. Họ đừng thể hiện bạc nhược giống như khi thi đấu với U17 Việt Nam ở vòng bảng. Hy vọng HLV Shukor có thể đốc thúc toàn đội chiến đấu hết mình”.

Tài khoản Cfoo Ajoy viết: “U17 Malaysia thất bại trước U17 Việt Nam cũng được nhưng đừng thể hiện bạc nhược như trận đấu ở vòng bảng”.

Đáng chú ý, trong hai lần gần nhất đối đầu, U17 Việt Nam đều giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia. Ngoài lần gặp nhau ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026, hai đội từng chạm trán ở vòng loại U17 châu Á 2026. Tới mức, báo giới Malaysia thừa nhận U17 Việt Nam quá mạnh.