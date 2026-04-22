Tranh cãi nảy lửa tình huống U17 Việt Nam bị từ chối phạt đền

U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết giải Đông Nam Á

Tình huống diễn ra ở phút 38 trong trận bán kết giải U17 Đông Nam Á giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. Lê Sỹ Bách thoát xuống trong tình huống phản công nhanh. Hậu vệ O'Carroll đã lao về truy cản trong vòng cấm.

Tình huống cầu thủ O'Carroll xoạc bóng từ phía sau với Sỹ Bách (Ảnh chụp màn hình).

Ban đầu, trọng tài người Nhật Bản Yusuke Araki phạt thẻ vàng hậu vệ U17 Australia và cho U17 Việt Nam hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông lại thay đổi quyết định khi từ chối phạt đền cho đoàn quân HLV Cristiano Roland.

Đây là tình huống xử lý gây tranh cãi của vị vua áo đen người Nhật Bản. Xét từ góc quay trên truyền hình, người hâm mộ có thể thấy cầu thủ của U17 Australia đã tác động từ phía sau với Sỹ Bách và dường như chưa chạm bóng.

Trên trang Asean Football, nhiều cổ động viên (CĐV) Đông Nam Á cũng có những tranh cãi. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

“Tôi không hiểu ai điều khiển phòng VAR. Tại sao họ lại tước đi quả phạt đền của U17 Việt Nam”.

Sỹ Bách ngã trong vòng cấm của U17 Australia (Ảnh chụp màn hình).

“Trọng tài đã tước đi quả phạt đền rõ ràng cho U17 Việt Nam”.

“Tôi xem đi xem lại vài lần nhưng không hiểu vì sao U17 Việt Nam lại không được hưởng phạt đền trong tình huống đó”.

“Trọng tài có dấu hiệu xử ép U17 Việt Nam”.

“Thực ra cũng khó nói về tình huống đó khi không có nhiều góc quay trên truyền hình. Góc quay ở phía sau không phản ánh đầy đủ tình huống”.

“Nước chủ nhà Indonesia có lẽ cần lắp thêm máy quay trong các trận đấu ở giải U17 Đông Nam Á”.

Cũng trong trận đấu này, U17 Việt Nam đã được hưởng phạt đền trong tình huống Đại Nhân bị cầu thủ U17 Australia phạm lỗi trong vòng cấm địa. Sau đó, Đại Nhân thực hiện không thành công nhưng Mạnh Cường đã đánh đầu bồi san bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp 2, Nguyễn Lực đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Việt Nam. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng trước U17 Australia, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Malaysia trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/4.