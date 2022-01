Quế Ngọc Hải lỡ trận gặp Trung Quốc, HLV Park triệu tập Việt Anh

Quế Ngọc Hải hai lần test nhanh cho kết quả dương tính với Covid-19. Sau đó trung vệ đội tuyển Việt Nam tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm PCR và vẫn có kết quả tương tự.

Như vậy, Quế Ngọc Hải sẽ phải cách ly ít nhất 10 ngày, đồng nghĩa với việc anh không thể góp mặt trong trận đấu rất quan trọng với đội tuyển Trung Quốc ngày 1/2 tới.

Quế Ngọc Hải không thể ra sân ở trận đấu với Trung Quốc.

Ở trận gặp Australia, cầu thủ người Nghệ An cũng không thể thi đấu do nhận đủ 2 thẻ vàng. Trong thời gian qua Quế Ngọc Hải duy trì tập luyện ở Hà Nội cùng một số cầu thủ như Văn Toàn, Tiến Linh, Ngân Văn Đại, Phi Sơn… nhưng không may mắc Covid-19.

Việc vắng Quế Ngọc Hải nằm ngoài dự tính của HLV Park Hang Seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn có khá nhiều cầu thủ có thể thay thế như Đức Chiến, Hữu Tuấn, Thành Chung… Dù vậy, ông Park chắc chắn rất tiếc nuối khi một trung vệ giàu kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải không thể ra sân.

Trong quyết định mới nhất, HLV Park Hang Seo đã triệu tập gấp trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh. Đây là một trong những phương án dự phòng thay cho Quế Ngọc Hải.

Ngoài Quế Ngọc Hải, một cầu thủ khác của Nghệ An là Phan Văn Đức cũng không thể thi đấu trận gặp Trung Quốc do đã nhận đủ hai thẻ vàng. Như vậy, đội tuyển Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất trong trận tái đấu Trung Quốc.

Nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của khoảng 2 vạn khán giả. Ở trận gặp Australia, ông Park chủ động cất nhiều trụ cột để dành sức cho trận gặp Trung Quốc. Đây là trận toàn đội quyết tâm có điểm đầu tiên ở sân chơi vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào lúc 19h00 ngày 1/2, tức Mùng Một Tết Nhâm Dần. Ở trận lượt đi, thầy trò HLV Park Hang Seo để thua đáng tiếc 2-3.