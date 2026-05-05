"Vỡ mộng" kinh doanh sân pickleball tại Hà Nội

Chủ sân pickleball tại Hà Nội tháo chạy, mong hoàn vốn

Từng được ví là mô hình “hái ra tiền” với khả năng thu hồi vốn thần tốc, pickleball đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có tại Thủ đô không chỉ với những người đam mê thể thao mà còn có cả những nhà đầu tư đang chờ đợi cơ hội đổi đời.

Sân pickleball mọc lên dày đặc ở khắp các ngõ ngách, từ kho xưởng cũ đến tận hầm chung cư. Thế nhưng, khi "cơn thủy triều" phong trào bắt đầu rút, những kẽ hở trong việc đầu tư chớp nhoáng và bất chấp quy định pháp luật đã lộ ra nhiều hệ lụy nhãn tiền.

Hạ tầng "ký sinh" bóp nghẹt trải nghiệm người chơi pickleball

Trong bối cảnh pickleball bùng nổ mạnh mẽ, việc tìm kiếm mặt bằng đủ rộng tại khu vực trung tâm Hà Nội trở thành bài toán khó. Để tối ưu chi phí và bám đuổi lợi nhuận, không ít nhà đầu tư đã chấp nhận mở sân tại không gian công trình vốn không dành cho thể thao.

Sân pickleball tạm bợ tại một TTTM ở phường Hà Cầu (Ảnh: Bảo Thạch).

Hệ quả là sự ra đời của những cụm sân mà giới chuyên môn gọi bằng cái tên “công trình thiếu sót" về mặt kỹ thuật. Ghi nhận thực tế tại một cụm sân nằm trong trung tâm thương mại (TTTM) trên địa bàn phường Hà Cầu (Hà Nội), dễ dàng nhận thấy sự chắp vá trong thiết kế gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi pickleball chân chính.

Do phải bám theo kết cấu sẵn có của tòa nhà TTTM, sân pickleball tại đây buộc phải hy sinh diện tích đường biên và chấp nhận sự hiện diện của những cột trụ bê tông lớn ngay sát vạch kẻ.

Tương tự, cụm sân pickleball dưới hầm gửi xe tại một chung cư trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội), phần trần quá thấp đã khiến người chơi pickleball nơi đây phải cảm thấy bực dọc thay vì thoải mái khi cầm vợt ra sân.

Mỗi lần thực hiện cú đánh bóng bổng (lob), trận đấu dưới hầm chung cư buộc phải hoãn lại bởi bóng chạm trần nhà làm mất đi cảm giác hứng thú.

"Chơi ở những sân thiếu không gian biên hoặc trần quá thấp cảm giác như đang chơi trong một chiếc lồng kín vậy. Bạn không thể di chuyển hết biên độ hay thực hiện các cú đánh sở trường, điều đó làm giảm niềm vui đáng kể. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ giữa chừng và đi về", chị Thái Hòa, người chơi pickleball tại phường Hà Đông chia sẻ.

Sân pickleball dưới hầm gửi xe chung cư với phần mái thấp khiến người chơi khó chịu (Ảnh: Bảo Thạch).

Thực tế, pickleball không đơn thuần là việc kẻ vạch trên một mặt phẳng. Khi cộng đồng người chơi dần bước qua giai đoạn làm quen phong trào để tiến lên trình độ chuyên môn cao, nhu cầu về không gian tiêu chuẩn sẽ trở thành yếu tố sống còn.

Những kỹ thuật mang lại sự hưng phấn như đánh bóng qua cột (ATP) hay những cú lob bóng đầy chiến thuật đòi hỏi đường biên phải đủ rộng, phần mái phải đủ cao, như vậy tính liên tục trong thể thao đối kháng mới được phát huy hiệu quả, đem lại cảm giác hưng phấn cho người chơi.

Tuy nhiên, nếu hạ tầng yếu kém triệt tiêu đi những pha bóng đẹp mắt, vốn được coi là "trạm bơm" năng lượng, người chơi sẽ không ngần ngại quay lưng với những cụm sân đó. Chính vì vậy, sự sụt giảm lượng khách tại các cụm sân tạm bợ không chỉ đến từ việc thị trường bão hòa, mà chủ yếu do người chơi bắt đầu thông thái hơn khi lựa chọn không gian thi đấu.

Đây chính là nguyên nhân trực tiếp đẩy những mô hình kinh doanh chớp nhoáng, thiếu tính bền vững vào kịch bản thua lỗ hiện hữu.

"Trái đắng" từ sự thiếu hiểu biết và liều lĩnh

Việc đầu tư theo phong trào nhưng lại bỏ qua rào cản pháp lý khiến nhiều chủ sân pickleball tại Hà Nội đang phải trả giá đắt vì công trình bị tháo dỡ, trong khi những người còn bám trụ lại nơm nớp lo sợ trước các dự án quy hoạch đô thị.

Cụm 22 sân pickleball tại phường Thanh Liệt bị tháo dỡ do xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (Ảnh: Quyết Thắng).

Thực tế cho thấy, không ít người đầu tư vì thiếu kinh nghiệm hoặc cố tình "làm liều" trước sức hút của lợi nhuận đã phải nhận cái kết đắng. Sự việc cụm 22 sân pickleball tại phường Phương Liệt (Hà Nội) xảy ra vào giữa tháng 4 vừa qua là một ví dụ điển hình.

Dù số tiền đổ vào xây dựng hạ tầng rất lớn (hơn 10 tỷ đồng), nhưng chỉ sau chưa đầy một tháng đi vào vận hành, toàn bộ công trình đã bị cơ quan chức năng tháo dỡ do xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Sự vội vàng và thiếu tính toán đã biến những mặt sân hiện đại bỗng chốc trở thành đống phế liệu trong tích tắc. Đây là lời cảnh báo đanh thép cho xu hướng đầu tư "lướt sóng", phớt lờ các quy định về quy hoạch và xây dựng để chạy theo cơn sốt nhất thời.

Là một trong những người tham gia thị trường từ sớm, anh Quốc Khánh (tên nhân vật đã được thay đổi), chủ một cụm sân tại phường Lĩnh Nam (Hà Nội), nhớ lại thời kỳ cực thịnh.

"Tôi bắt đầu chuyển hướng kinh doanh các sân chơi thể thao vào cuối năm 2023. Đến tháng 4/2024, khi lượng người chơi pickleball bùng nổ, lượng khách đông kỷ lục giúp chúng tôi chỉ mất 6 tháng để thu hồi toàn bộ vốn đầu tư cho cụm 6 sân", anh Khánh chia sẻ.

Tuy nhiên, vị chủ sân này thừa nhận tình thế hiện tại đã hoàn toàn đảo chiều. Với cụm sân rộng 1.300m2 được cải tạo từ kho xưởng cũ (chi phí khoảng 3 tỷ đồng), anh dù may mắn có pháp lý ổn định hơn nhưng vẫn không khỏi "ngợp" trước sức ép cạnh tranh.

Nhiều sân pickleball tại Hà Nội vẫn giữ được lượng khách ổn định nhờ xây dựng được hội nhóm có trình độ cao (Ảnh: Quyết Thắng).

Ngay cạnh sân của anh Khánh, một cụm sân quy mô lên tới 3.500m2 thuê cùng thời điểm năm 2024, đến nay vẫn chưa thể thu hồi vốn do thị trường đã chạm ngưỡng bão hòa.

Bên cạnh áp lực kinh doanh, các chủ sân pickleball tại khu vực ven nội đô hiện còn phải đối mặt với thay đổi mới mang tên “Quy hoạch Đại lộ cảnh quan sông Hồng”. Việc thành phố có chủ trương quy hoạch khu vực này đang tạo ra lo lắng cho những nhà đầu tư đã thuê mặt bằng tại đây.

"Tôi nghe nói thành phố sắp triển khai dự án Quy hoạch Đại lộ cảnh quan sông Hồng nên rất lo lắng sân mình sẽ bị ảnh hưởng. Dù hiện tại vẫn làm ăn được, nhưng chúng tôi đã phải ráo riết đi tìm thêm mặt bằng ở các địa điểm khác để dự phòng nếu phải di dời", anh Khánh bộc bạch.

Giai đoạn thoái trào và kịch bản tháo chạy

Một kịch bản đang hiện hữu trên các cụm sân pickleball tại Hà Nội khi bộ môn này dần cho thấy những dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Không còn cảnh người chơi phải tranh giành, đặt lịch trước cả tuần, nhiều nơi hiện nay rơi vào tình trạng trống giờ, vắng khách kéo dài.

Nhiều sân pickleball tại Hà Nội vắng khách khiến chủ sân phải sang nhượng để cắt lỗ (Ảnh: Quyết Thắng).

Làn sóng sang nhượng sân bãi đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt tại nhiều địa điểm. Chị Phương Nhung (tên nhân vật đã được thay đổi), chủ một cụm sân pickleball tại phường Phúc Lợi (Hà Nội), vừa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng lại mặt bằng trong sự tiếc nuối.

Chị cho biết, doanh thu năm nay đã lao dốc, chỉ còn bằng khoảng 1/3 so với cùng thời điểm năm 2025. "Với những người có ý định đầu tư vào sân pickleball lúc này, có thể khẳng định thời điểm vàng đã thực sự kết thúc", chị Nhung chia sẻ.

Góp vốn mở sân theo tâm lý đám đông, chị Nhung hiện phải gánh khoản lỗ khoảng 120 triệu đồng chủ yếu đến từ chi phí cải tạo hạ tầng ban đầu và số tiền không nhỏ để khắc phục hư hại nặng nề sau những trận bão lớn.

Theo ghi nhận, đây không phải trường hợp cá biệt mà là tình hình chung của nhiều cụm sân tại phường Phúc Lợi khiến việc thu hồi vốn trở nên quá xa vời.

“Người chơi pickleball đang bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt. Những cụm sân tập trung được nhóm người chơi lâu năm, có trình độ cao sẽ vẫn giữ được lượng khách ổn định.

Ngược lại, những sân ở vị trí không thuận tiện, mọc lên theo kiểu xây dựng tạm bợ, bám víu vào các công trình có sẵn đang nhanh chóng lụi tàn”, chị Nhung nói.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào bên trong, kịch bản tháo chạy khỏi các cụm sân pickleball của các nhà đầu tư lại mang đậm dấu ấn của tư duy kinh doanh "phong trào". Nghịch lý đang tồn tại là không ít chủ sân bỏ tiền ra chỉ vì thấy lợi nhuận trước mắt mà hoàn toàn thiếu đi niềm đam mê thực thụ.

"Dù kinh doanh sân pickleball, nhưng tôi chưa từng xem trọn vẹn một trận đấu nào", chị Nhung thẳng thắn thừa nhận. Lời chia sẻ chân thực này vô tình bóc trần một thực trạng đáng buồn, nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào sân bãi như một hình thức đầu cơ tài chính mà không chú trọng xây dựng một hệ sinh thái thể thao bền vững.

Pickleball tại Hà Nội hạ nhiệt khiến nhiều chủ sân tìm đường tháo chạy khỏi thị trường (Ảnh: Quyết Thắng).

Chính sự "xa lạ" của người kinh doanh với giá trị cốt lõi và tinh thần của bộ môn pickleball đã khiến việc vận hành sân bãi trở nên máy móc, thiếu bản sắc. Họ có thể xây dựng nên những mặt sân hiện đại, nhưng không thể xây dựng được một cộng đồng người chơi trung thành và nhiệt huyết.

Cuộc tháo chạy của những nhà đầu tư "tay ngang" lúc này không chỉ là sự mất mát về tài chính, mà còn là bài học đắt giá cho bất kỳ ai muốn bước chân vào lĩnh vực kinh doanh thể thao.

Thể thao, dù ở góc độ nào, cũng cần một "linh hồn" và niềm đam mê thực thụ để tồn tại bền vững. Pickleball tại Hà Nội có lẽ đang tự thanh lọc để trả lại đúng giá trị cho những ai thực sự yêu và muốn gắn bó với nó, thay vì là mảnh đất màu mỡ cho những toan tính ngắn hạn.

Video: Mai Phan - Tiểu Ngọc