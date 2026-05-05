Phản ứng của cổ động viên Thái Lan về mức giá của Đình Bắc

Trong thời gian qua, báo giới Đông Nam Á (đặc biệt là ở Thái Lan) hé lộ CLB Vissel Kobe muốn sở hữu tiền đạo Đình Bắc. Theo tờ Krian Buriram, mức giá để CLB Nhật Bản có thể chiêu mộ Đình Bắc vào khoảng 8 tỷ đồng (10 triệu bath).

Trang tin của Thái Lan viết: “CLB Vissel Kobe có thể phải trả số tiền 10 triệu bath để chiêu mộ Đình Bắc. Ngôi sao sinh năm 2004 vẫn còn hợp đồng với CLB Công an Hà Nội tới năm 2029. Mức giá 8 tỷ đồng có xứng đáng với cầu thủ sáng giá của đội tuyển Việt Nam”.

Ở dưới bài viết, nhiều CĐV Thái Lan đã có bình luận liên quan tới mức giá của tiền đạo 22 tuổi người Việt Nam.

Một người viết: “Đình Bắc chưa phải là cầu thủ tốt nhất Việt Nam ở thời điểm này. Cầu thủ này mới chỉ chớm nở và giành chức vô địch SEA Games 33”.

Người tiếp theo viết: “Tôi khuyên Đình Bắc nên sang châu Âu thi đấu thay vì Nhật Bản”.

Người thứ ba có quan điểm ngược lại: “Tôi cho rằng Đình Bắc xứng đáng với mức giá này”.

CĐV có tên Chay Innarong lo lắng cho Đình Bắc: “Các cầu thủ Thái Lan đến Nhật Bản thi đấu còn chật vật. Tôi lo lắng cho tương lai của Đình Bắc”.

Người hâm mộ Gunner Suprasorn cảnh báo: “Quang Hải tài năng như vậy mà còn thất bại ở nước ngoài. Tôi lo ngại Đình Bắc sẽ đi vào vết xe đổ của cầu thủ đàn anh”.

Tài khoản Rangsit Sakdanukul tự tin tuyên bố: “Với mức giá như vậy, các CLB Nhật Bản nên mua cầu thủ Thái Lan còn hơn”.

CĐV Prajak Phansoong nêu quan điểm trái ngược: “Tôi cho rằng Đình Bắc hoàn toàn xứng đáng với mức giá này. Tôi xem tiền đạo này thi đấu nhiều rồi. Đó thực sự là cầu thủ giàu tiềm năng”.

Tài khoản Chanwatt viết: “Ở Đông Nam Á, có lẽ chỉ có Chanathip thành công ở Nhật Bản. Còn lại, các cầu thủ khác thường gặp khó khi thi đấu ở xứ mặt trời mọc”.

Kate Pantap đồng quan điểm: “Các cầu thủ Việt Nam thi đấu hay ở đội tuyển quốc gia nhưng thường gặp khó mỗi khi thi đấu ở nước ngoài”.

Trong thời gian qua, Đình Bắc đang thi đấu vô cùng ấn tượng khi ghi 8 bàn thắng trong 5 trận đấu gần nhất cho CLB Công an Hà Nội. Đây là phong độ đáng mơ ước với tiền đạo 22 tuổi.