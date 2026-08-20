Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

"Là một người Malaysia, tôi thừa nhận rằng Việt Nam hiện là đội tuyển tốt nhất tại Đông Nam Á. Chúc mừng Việt Nam đã giành vé vào chung kết và hy vọng các bạn sẽ bảo vệ thành công ngôi vương", tài khoản Amira Syuhada đến từ Malaysia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 19/8 (giờ Việt Nam).

ĐÌnh Bắc đột phá trước sự truy cản của nhiều hậu vệ Malaysia (Ảnh: Mạnh Quân).

Với lợi thế giành chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi hôm 16/8, tuyển Việt Nam nhập cuộc với tâm thế tự tin khi tái đấu đối thủ trên sân nhà. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn trong suốt hiệp 1 nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Đây là trận đấu mà thủ thành Azri Ghani của Malaysia đã có màn trình diễn xuất sắc khi cản phá hàng loạt cơ hội mười mươi của tuyển Việt Nam. Dù vậy thủ thành sinh năm 1999 đã không thể ngăn cản được tiền đạo vào thay người trong hiệp 2 là Xuân Son, khi để chân sút gốc Brazil ghi liên tiếp 2 bàn thắng, lần lượt ở phút 62 và 89.

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận, qua đó giành vé vào chung kết và đối đầu với tuyển Thái Lan. Đây là lần thứ ba liên tiếp tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết (năm 2022, 2024 và 2026) và đối thủ của "Rồng vàng" đều là "Bầy voi chiến".

Nhiều CĐV Đông Nam Á lên tiếng ca ngợi phong độ ấn tượng của tuyển Việt Nam trong hành trình giành vé vào vòng chung kết cũng như cho rằng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang có cơ hội tốt để bảo vệ ngôi vương.

"Tuyển Việt Nam sở hữu đội hình quá chất lượng. Malaysia thực sự không thể cạnh tranh với Việt Nam. Trận chung kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sắp tới sẽ rất thú vị", tài khoản Art Smile đến từ Thái Lan bình luận.

"Thật khó để ngăn cản tuyển Việt Nam vào lúc này. Họ cho thấy một màn trình diễn mạnh mẽ khiến các cầu thủ Malaysia hầu như không lên được bóng. Thái Lan chắc phải e dè khi đụng độ Việt Nam ở chung kết", tài khoản Mohd Norman đến từ Indonesia nhận định.

Xuân Son là cầu thủ khiến tuyển Thái Lan phải e ngại ở chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Để có thể đánh bại được tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan của chúng ta phải ngăn chặn được những cầu thủ gốc Brazil của họ. Về Đình Bắc, chân sút mà người hâm mộ Việt Nam cổ vũ rất nhiều, tôi nghĩ cậu ấy trông khá bình thường. Thật vậy, cậu ấy đã ghi được 5 bàn thắng, nhưng đó là những trận đấu với Timor Leste hay Campuchia", tài khoản Traikun Tanomwong đến từ Thái Lan đưa ra nhận xét.

"Chúc mừng Việt Nam, chúc các bạn tiếp tục chơi tốt và gặp may mắn trong trận chung kết sắp tới. Phải thừa nhận tiền đạo Xuân Son của tuyển Việt Nam quá mạnh mẽ, cậu ấy khiến tất cả hàng phòng ngự phải lo sợ mỗi khi vào sân", tài khoản Lucky Lucke đến từ Singapore bày tỏ.

"Dù sao vẫn phải cảm ơn tất cả các cầu thủ Malaysia và chúc mừng Việt Nam. Chúng tôi chấp nhận thất bại, khi Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng hơn chúng tôi nhiều. Tuyển Việt Nam cho thấy rất nghiêm túc với mục tiêu giành chiến thắng tại giải ASEAN Cup này", tài khoản Shahrizal Husin đến từ Malaysia nhấn mạnh.

"Kết quả này khiến người Thái Lan không vui lắm khi họ cảm thấy lo ngại phải đối đầu với tuyển Việt Nam ở chung kết. Tiếc là năm nay phải ăn lẩu Thái và nâng cúp trên sân nhà, không như hai năm trước", tài khoản Nam Trường đến từ Việt Nam chốt lại.