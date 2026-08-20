Tuyển Việt Nam được thưởng lớn sau trận thắng Malaysia, sớm sang Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra tối qua (19/8), trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia, chung cuộc chúng ta thắng 4-0 sau hai lượt trận bán kết.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục được thưởng xứng đáng (Ảnh: Thành Đông).

Sau trận thắng Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về, đội tuyển Việt Nam được VFF thưởng nóng 1,5 tỷ đồng (trong đó bao gồm 500 triệu đồng từ nhà một nhà tài trợ quen thuộc của VFF). Đây là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần nỗ lực và phong độ cao của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã nhận khoảng 3,5 tỷ đồng tiền thưởng. Tổng cộng, sau trận bán kết lượt về tối 19/8, đội tuyển Việt Nam đã nhận tổng cộng 5 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF và nhà tài trợ của VFF.

Đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan vào sáng nay (Ảnh: Thành Đông).

Ngoài ra, ở trận thắng Indonesia 3-0 vào ngày 3/8, tại vòng bảng giải năm nay, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik từng được một ông bầu nổi tiếng của bóng đá Việt Nam thưởng 2 tỷ đồng.

Nếu đội tuyển Việt Nam chiến thắng trong các trận chung kết lượt đi và lượt về, vào các ngày 22/8 (trên sân Rajamangala tại Bangkok, Thái Lan) và 26/8 (trên sân Mỹ Đình, Hà Nội), nhiều khả năng toàn đội sẽ tiếp tục được thưởng lớn.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển từ Hà Nội sang Bangkok vào sáng 20/8, chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với Thái Lan.