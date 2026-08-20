Đội tuyển Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục khi vào chung kết ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 19/8, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Malaysia. Kết quả này giúp “Những chiến binh sao vàng” lọt vào chung kết giải đấu với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Đội tuyển Việt Nam lần thứ ba liên tiếp lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở trận chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan trong hai lượt trận diễn ra vào ngày 22/8 (trên sân Rajamangala) và 26/8 (trên sân Mỹ Đình).

Đội tuyển Việt Nam đã lập hàng loạt kỷ lục sau chiến tích lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta góp mặt trong ba trận chung kết liên tiếp ở giải đấu này.

Trước đó vào năm 2022, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã thất bại trước Thái Lan với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận chung kết. Tới giải đấu năm 2024, “Những chiến binh sao vàng” đã có màn trả thù ngọt ngào Thái Lan khi giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận để lên ngôi vô địch.

Trong 5 giải AFF Cup/ASEAN Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào chung kết tới 4 lần (vô địch hai lần). Điều đó cho thấy sự lớn mạnh của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cũng làm nên lịch sử khi có ba lần liên tiếp chạm trán trong trận chung kết ASEAN Cup. Trước đó, Thái Lan và Indonesia từng gặp nhau ở hai trận chung kết liên tiếp vào các năm 2000 và 2002.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: Thành Đông).

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia cũng giúp đội tuyển Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik lên con số 24. Đây là mạch bất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Kỷ lục cũ thuộc về Thái Lan với chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp từ tháng 12/1995 đến tháng 9/1996. Trong chuỗi trận này, “Voi chiến” đã giành chiến thắng 16 trận và hòa 5 trận. Đội bóng xứ chùa vàng bắt đầu chuỗi trận bất bại bằng chiến thắng 2-1 trước Indonesia tại SEA Games 1995 và kết thúc là trận thua 0-4 trước Bulgaria trong trận giao hữu.

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng phá dớp khi lần đầu tiên vượt qua Malaysia ở bán kết ASEAN Cup. Trước đó, chúng ta từng đối đầu với đối thủ này trong hai trận bán kết năm 2010 và 2014 nhưng đều thất bại.

Ở chiều ngược lại, Malaysia lập kỷ lục đáng quên khi trở thành đội bóng thua nhiều trận bán kết ASEAN Cup nhất với 9 lần. Họ cũng nối dài chuỗi trận không thắng đội tuyển Việt Nam lên 12 trận (hòa 1, thua 11).

Nếu giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có lần đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này. Trong quá khứ, “Những chiến binh sao vàng” đã có ba lần đăng quang vào các năm 2008, 2018 và 2024. HLV Kim Sang Sik cũng đi vào lịch sử khi trở thành chiến lược gia có nhiều chức vô địch ASEAN Cup nhất cùng đội tuyển Việt Nam (2 lần).

Theo lịch, trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Rajamangala vào lúc 20h ngày 22/8. Còn trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 26/8.