U22 Việt Nam phải tự bổ sung thức ăn, tuyển nữ muốn đổi sân tập vì quá xa

Các đội tuyển bóng đá Việt Nam tiết lộ, đồ ăn được BTC SEA Games 33 bố trí không ngon. Việc “nạp năng lượng” của các cầu thủ cả nam lẫn nữ trong những ngày qua gặp nhiều khó khăn.

Đội tuyển U22 Việt Nam phải mua thêm đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng (Ảnh: VFF).

Để khắc phục, cả hai đội tuyển bóng đá của chúng ta đều phải mua thêm thực phẩm, đặt thêm thức ăn, để cải thiện tình hình.

Đây là một trong những khó khăn mà đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải trải qua trong những ngày vừa rồi, tại SEA Games 33.

Ngoài chuyện dinh dưỡng, việc di chuyển của các đội bóng đá cũng gặp trở ngại lớn. Theo phản ánh của các đội U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam, tình trạng tắc đường ở Bangkok và Chonburi khiến cho cả hai đội mất rất nhiều thời gian, tiêu hao nhiều thể lực trong việc di chuyển từ khách sạn đến sân tập và ngược lại.

Đội tuyển nữ Việt Nam khổ vì việc di chuyển do tình trạng tắc đường (Ảnh: VFF).

Đường đông phương tiện giao thông, lại nhỏ hẹp, khiến cho tổng thời gian ngồi trên xe của các cầu thủ cả nam lẫn nữ mất hàng giờ đồng hồ mỗi ngày.

Riêng với đội tuyển bóng đá nữ, sân tập khá xa so với khách sạn, có ngày đội phải di chuyển mất 4-5 tiếng cho các buổi tập. Điều đó khiến cho thể lực và cả tinh thần của các cầu thủ nữ bị ảnh hưởng.

Thời gian tới, các đội tuyển bóng đá nhờ phía đoàn Thể thao Việt Nam phản ánh với BTC SEA Games 33, tính toán lại cung đường di chuyển cho các đội tuyển bóng đá, để các cầu thủ tiết kiệm sức, tập trung sức lực và tinh thần cho các trận đấu.