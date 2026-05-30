Xem trực tiếp trận chung kết Champions League PSG - Arsenal ở đâu?

Hôm nay (30/5), hai đội PSG và Arsenal sẽ bước vào trận chung kết Champions League tại sân Puskas Arena. Đây là sự kiện bóng đá được mong chờ nhất trước thềm World Cup 2026.

Trận đối đầu giữa PSG và Arsenal hứa hẹn sẽ rất khó lường (Ảnh: Getty).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên hai kênh TV360+1 và ON Football HD. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Trong lịch sử, Arsenal chưa từng bước lên ngôi vô địch Champions League. Họ từng lọt vào trận chung kết giải đấu năm 2006 nhưng hứng chịu thất bại trước Barcelona. Ngoài ra, trong 4 trận chung kết cúp châu Âu gần nhất, “Pháo thủ” đều chỉ là kẻ về nhì.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mikel Arteta đang vô cùng hưng phấn khi vừa giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Phát biểu trước báo giới, ông thầy người Tây Ban Nha nói: “PSG đang bảo vệ chức vô địch Champions League. Họ cũng là đội gần nhất nâng cao chiếc cúp danh giá. Tuy nhiên, Arsenal sẽ tước đoạt cúp từ tay của PSG”.

Trong khi đó, tiền đạo Bakayo Saka cũng thể hiện sự tự tin: “Chúng tôi có đủ quyết tâm để bước vào trận đấu quyết định với PSG. Arsenal biết mình có thể viết nên lịch sử với tư cách lần đầu tiên vô địch giải đấu. Điều đó tạo ra rất nhiều động lực cho chúng tôi trước trận đấu. Tôi rất khát khao và hào hứng khi có cơ hội giành thêm một danh hiệu nữa và tạo nên lịch sử cho CLB mà tôi yêu quý”.

Ở bên kia chiến tuyến, PSG đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ hai bảo vệ thành công chức vô địch Champions League (sau Real Madrid). Tác giả Nick Miller của tờ The Athletic nhận xét: “PSG không chỉ là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu và thế giới. Họ còn là CLB đáng xem nhất ở thời điểm này.

Arsenal toàn thua trong hai trận gặp PSG ở mùa giải trước (Ảnh: Getty).

Màn trình diễn của PSG ở mùa này giúp cho người hâm mộ hiểu được bóng đá đúng nghĩa. Họ thi đấu nhanh, mạnh, tấn công dồn dập, ghi nhiều bàn thắng, có cấu trúc rõ ràng nhưng cũng có điểm yếu để không phải là cỗ máy hoàn hảo”.

HLV Luis Enrique thể hiện sự thận trọng: “Cả hai đội đều có một đích đến nhưng chúng tôi đi trên những con đường khác nhau. PSG hiểu quá rõ đối thủ khi từng đối đầu với họ trong những năm gần đây. Chúng tôi luôn phải điều chỉnh trong cả tấn công lẫn phòng ngự mỗi khi gặp Arsenal.

Trong ba mùa giải gần đây, PSG đã cho thấy là đội bóng biết chơi bóng và tìm thấy niềm vui trong từng trận đấu. Chúng tôi muốn duy trì điều đó. Tuy nhiên, Arsenal là đối thủ đáng gờm, đặc biệt trong khâu phòng ngự.

HLV Arteta đã dẫn dắt CLB trong 6,5 năm qua. Ông ấy hiểu quá rõ đội bóng này. Họ xứng đáng với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh khi duy trì được phong độ ổn định, bất chấp sự bám đuổi từ Man City”.

Đội hình dự kiến PSG vs Arsenal

PSG : Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Bradley Barcola, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia.

Arsenal : David Raya, Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard.