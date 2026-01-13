Không thi đấu trước Saudi Arabia, cầu thủ U23 Việt Nam bị kiểm tra doping

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc ở phút 65 mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia, lượt cuối bảng A, vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Như vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, giành trọn vẹn 9 điểm, ghi 5 bàn và chỉ một lần phải vào lưới nhặt bóng. Đây là thành tích lịch sử với bóng đá Việt Nam trong 5 kỳ liên tiếp tham dự vòng chung kết U23 châu Á.

Sau trận thắng U23 Saudi Arabia, một cầu thủ U23 Việt Nam được Ban tổ chức đưa đi kiểm tra doping. Người được Ban tổ chức lựa chọn không phải là ngôi sao Đình Bắc hay thủ thành Trung Kiên, mà là tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng.

Phi Hoàng bất ngờ bị kiểm tra doping (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý, ở trận đấu với U23 Saudi Arabia, Phi Hoàng ngồi dự bị, không thi đấu một phút nào. Việc anh được kiểm tra doping cho thấy Ban tổ chức làm đúng quy trình, cụ thể là chọn ngẫu nhiên thay vì tập trung vào những cầu thủ tỏa sáng hay có vai trò quan trọng trên sân. Trước đó, ở trận thắng U23 Kyrgyzstan, hai cầu thủ U23 Việt Nam phải kiểm tra doping là Xuân Bắc và Đình Bắc.

Sau vòng bảng, U23 Việt Nam có 3 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ở vòng tứ kết. Đối thủ ở tứ kết của U23 Việt Nam là một trong hai đội U23 UAE hoặc U23 Syria (nhì bảng B).

Với việc tránh gặp U23 Nhật Bản, cơ hội vào bán kết với thầy trò HLV Kim Sang Sik là không nhỏ nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt như ở 3 trận đấu vừa qua. HLV Kim Sang Sik khẳng định dù gặp đối thủ nào thì U23 Việt Nam cũng sẽ giành chiến thắng để viết nên kỳ tích tại giải đấu năm nay.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào sâu trong giải (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, tiền vệ Minh Phúc cũng khẳng định U23 Việt Nam xem mỗi trận là một trận chung kết, và luôn vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất.

"Chúng tôi có quyền tự hào vì chơi với một tinh thần mạnh mẽ, đối phó tốt các áp lực tấn công cường độ cao của Saudi Arabia. Cả 3 trận đấu, chúng tôi chiến đấu bằng tinh thần của con người Việt Nam, quyết liệt nhưng bình tĩnh, tự tin cả trong phòng ngự lẫn tấn công, qua đó giải mã mọi đối thủ và làm nên thành tích toàn thắng”, Minh Phúc nói.