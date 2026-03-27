Italy thắng Bắc Ireland, xác định 8 đội tuyển châu Âu tranh vé dự World Cup

Xác định 4 cặp đấu tranh vé dự World Cup 2026 khu vực châu Âu 1h45 ngày 1/4: Italy - Bosnia & Herzegovina 1h45 ngày 1/4: Thụy Điển - Ba Lan 1h45 ngày 1/4: Thổ Nhĩ Kỳ - Kosovo 1h45 ngày 1/4: Đan Mạch - CH Séc

Tiếp đón Bắc Ireland trên sân nhà Bergamo (Atalanta), Italy được đánh giá cao hơn về cơ hội chiến thắng. Hiệp một diễn ra khá căng thẳng, ngay từ những phút đầu tiên, Italy tạo ra sóng gió liên tiếp lên khung thành của thủ môn Pierce Charles.

Thủ thành của Bắc Ireland liên tục có các pha cứu thua xuất sắc khiến Italy gặp khó khăn trong việc tìm bàn thắng. Phòng ngự chắc chắn, Bắc Ireland cũng có được những đường phản công sắc nét.

Phút 21, Bắc Ireland có được pha tấn công nguy hiểm khi Shea Charles chọc khe thông minh cho Galbraith băng xuống, nhưng cú sút của tiền vệ này không thể đánh bại được thủ môn Donnarumma.

8 phút sau, tranh cãi xảy ra khi bóng chạm tay Devlin trong vòng cấm, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Danny Makkelie không cho Italy hưởng phạt đền. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Italy thi đấu với tâm lý nặng nề, các học trò của HLV Gennaro Gattuso liên tục dứt điểm nhưng đều không chính xác. Khi hàng công Italy bế tắc, Bắc Ireland lại mắc sai lầm đáng tiếc.

Phút 56, từ quả tạt của Politano bên cánh phải, hậu vệ đội khách đánh đầu phá bóng không dứt khoát, bóng tìm đến đúng vị trí của Sandro Tonali bên ngoài vòng cấm. Tiền vệ đang khoác áo Newcastle tung cú sút xa chuẩn xác, mở tỷ số 1-0 cho Italy.

Bị dẫn bàn, Bắc Ireland nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng lại để lộ sơ hở trong phòng ngự. Phút 80,Tonali kiến tạo để Moise Kean dứt điểm hiểm hóc tung lưới Bắc Ireland ấn định chiến thắng 2-0 cho Italy.

Italy giành tấm vé vào chơi trận chung kết play-off World Cup 2026 diễn ra vào ngày 1/4. Đối thủ Azzurri là Bosnia & Herzegovina, đội bóng đã thắng Wales 4-2 trên loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở 120 phút.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác tại bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu, đội tuyển Đan Mạch thắng Albania 4-0. Đối thủ của đại diện Bắc Âu ở trận chung kết tranh vé dự World Cup 2026 là CH Séc, đội đã thắng Ireland 4-2 trên loạt luân lưu khi hai đội hòa nhau 2-2 ở 120 phút.

Thụy Điển thắng Ukraine 3-1 và sẽ gặp Ba Lan (thắng Albania 2-1) ở trận chung kết cuối cùng. Thổ Nhĩ Kỳ thắng Romania 1-0 và họ sẽ đối đầu Kosovo (thắng Slovakia 4-3) để tranh vé dự World Cup 2026.