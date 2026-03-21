C.Ronaldo bị loại khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha, cơ hội World Cup lung lay

C.Ronaldo đã không thi đấu kể từ tháng 2 sau khi dính chấn thương gân kheo, khiến anh bỏ lỡ hai trận đấu gần nhất của Al Nassr tại giải quốc nội. Do không kịp bình phục, ngôi sao 41 tuổi đã không được điền tên vào danh sách triệu tập lần này. Đây là đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) áp chót trước thềm World Cup.

C.Ronaldo bị loại khỏi tuyển Bồ Đào Nha vì chấn thương (Ảnh: Getty).

Điều đó khiến cho người hâm mộ lo lắng về khả năng C.Ronaldo lỡ hẹn với giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu tham dự World Cup 2026, CR7 sẽ lập kỷ lục khi tham dự giải đấu này 6 lần trong sự nghiệp.

HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez cho biết: “Chúng tôi có một số cầu thủ chưa sẵn sàng. Ruben Dias, C.Ronaldo và Nelson Semedo đều chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất về mặt y tế”.

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định chấn thương này sẽ không ảnh hưởng tới khả năng dự World Cup của Ronaldo: “Không, cậu ấy không gặp nguy hiểm. Đây chỉ là chấn thương cơ nhẹ. Những gì Cristiano thể hiện về mặt thể chất mùa này cho thấy cậu ấy đang ở trạng thái rất tốt”.

Trong đợt FIFA Days sắp tới, Bồ Đào Nha sẽ lần lượt đối đầu với Mexico và Mỹ. Sau đó, họ sẽ hướng tới World Cup, nơi đã rơi vào bảng đấu có Uzbekistan, Colombia và đội thắng ở vòng play-off liên lục địa.

C.Ronaldo chắc chắn rất quyết tâm kịp bình phục để tham dự giải đấu này. Bởi lẽ, đây chính là kỳ World Cup trong sự nghiệp của anh.

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Anh Chris Waddle đã đưa ra quan điểm về vai trò của C.Ronaldo tại giải đấu sắp tới. Chia sẻ trước báo giới, ông cho rằng HLV Martinez có thể cân nhắc sử dụng CR7 như một “quân bài chiến lược”.

C.Ronaldo được kỳ vọng sẽ góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Ông nhận định: “Có lẽ Martínez sẽ nghĩ rằng ông muốn sử dụng một cầu thủ khác đá chính, sau đó tung C.Ronaldo vào sân từ ghế dự bị để định đoạt trận đấu trong 15-20 phút cuối.

“Cậu ấy chăm sóc cơ thể rất tốt và chắc chắn muốn vô địch World Cup để kết thúc sự nghiệp một cách trọn vẹn. Nhưng đôi khi bạn phải đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Có thể sẽ có lúc HLV nói rằng CR7 phải ngồi ghế dự bị và sẽ phát huy tác dụng khi được tung vào sân ở cuối trận.

Không ai biết ông ấy sẽ làm gì, nhưng tôi tin rằng sẽ có những thời điểm Martínez nghĩ rằng ông không muốn để Ronaldo đá chính, dù đôi khi không có lựa chọn khác”.