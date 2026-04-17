HLV Timor Leste: "U17 Việt Nam quá mạnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Timor Leste 10-0

"Chúng tôi đã thua tâm phục khẩu trước U17 Việt Nam. Họ có những cầu thủ giỏi. Họ giỏi chơi cá nhân lẫn tập thể và đồng đều cả đội", HLV Emral bày tỏ sau khi chứng kiến trận thua đậm với tỷ số 0-10 của U17 Timor Leste trước U17 Việt Nam ở lượt trận thứ 2 bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra hôm 16/4.

HLV Timor Leste thừa nhận thất bại "tâm phục, khẩu phục" của đội nhà trước U17 Việt Nam (Ảnh: CNN Indonesia).

Sau thất bại 0-4 trước U17 Indonesia ở trận ra quân, các cầu thủ U17 Timor Leste dù nỗ lực nhưng nhanh chóng để U17 Việt Nam dẫn cách biệt 4-0 ngay trong hiệp 1. Cục diện hiệp 2 tiếp tục chứng kiến thế trận một chiều khi đoàn quân của HLV Cristiano Roland ghi thêm 6 bàn để khẳng định sức mạnh của đội bóng được nhận định là ứng viên số một cho chức vô địch giải đấu.

Đáng chú ý, HLV Emral Abus Bin Bustaman tiết lộ rằng đội của ông đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu với U17 Việt Nam. Dựa trên những quan sát về màn trình diễn của U17 Việt Nam trong trận đấu với Malaysia, ông tự tin rằng các cầu thủ sẽ có khả năng tạo nên một trận đấu khó khăn trên sân.

"Hôm qua chúng tôi rất tự tin về công tác chuẩn bị. Trong buổi tập, các cầu thủ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trước trận gặp U17 Việt Nam, dựa trên phân tích trận đấu với Malaysia. Đúng vậy, các cầu thủ đã tập luyện tốt. Tôi rất tự tin", HLV Emral bày tỏ.

Tuy nhiên, kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng đã nhanh chóng đổ bể sau khi U17 Việt Nam ghi được bàn thắng mở tỷ số. Theo Emral, bàn thắng đầu tiên là bước ngoặt phá hủy tâm lý của các cầu thủ. Ông cho rằng sự việc bắt nguồn từ những sai lầm bất ngờ, đặc biệt là từ thủ môn, người thường thi đấu rất chắc chắn.

"Bàn thắng đầu tiên đã thực sự ảnh hưởng đến tinh thần của chúng tôi. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thủ môn của chúng tôi thường rất giỏi trong việc cản phá những bàn thua tưởng chừng như không thể. Hôm nay, bàn thua đầu tiên đã xảy ra, rồi đến bàn thứ hai, và cứ thế tiếp diễn. Điều này đã thay đổi tâm lý của toàn đội", HLV Emral nhấn mạnh.

U17 Việt Nam toàn thắng cả hai lượt trận, ghi 14 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào (Ảnh: CNN Indonesia).

"Đúng vậy, đó là một trong những lý do. Bởi vì ngay từ những phút đầu trận, chúng tôi đã nói rằng không nên ghi bàn dễ dàng. Những quả đá phạt, những bàn thắng trực tiếp vào khung thành, là những thứ giúp củng cố tinh thần của các cầu thủ, cả hậu vệ lẫn tiền đạo.

Nhưng chúng tôi không trách thủ môn. Cậu ấy đã cố gắng hết sức, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy đấy", vị thuyền trưởng của U17 Timor Leste chốt lại.

Trận thua này khiến U17 Timor Leste đã chắc chắn bị loại sau hai lượt trận dù vẫn còn lượt trận cuối với U17 Malaysia. Trong khi đó, tình cảnh của đội chủ nhà U17 Indonesia cũng tương tự khi bắt buộc phải giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước U17 Việt Nam để hy vọng giành vé vào bán kết.