HLV Tan Cheng Hoe: "Nếu có đội hình mạnh, Malaysia sẽ chơi tốt hơn"

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Với tư cách HLV trưởng, tôi vẫn hài lòng về tinh thần cống hiến của đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam mang tới ASEAN Cup đội hình mạnh nhất, sự chuẩn bị tốt bậc nhất giải cũng như vị thế của nhà đương kim vô địch. Sau những trận đấu bán kết, cầu thủ trẻ Malaysia sẽ tích lũy kinh nghiệm để phát triển hơn trong tương lai".

HLV Tan Cheng Hoe chỉ đạo cầu thủ Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 19/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Tôi tự hào với các cầu thủ trẻ và tự tin vào tương lai của bóng đá Malaysia. Nếu có những cầu thủ tốt nhất, khả năng cạnh tranh của chúng tôi sẽ cao hơn khi đối đầu tuyển Việt Nam. Với dàn cầu thủ này, bóng đá Malaysia sẽ tiến xa trong tương lai", HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận Malaysia không có đội hình mạnh nhất ở giải năm nay.

Bóng đá Malaysia trải qua giai đoạn khó khăn sau sự cố 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định và dừng bước ở bán kết ASEAN Cup 2026, tuy vậy HLV Tan Cheng Hoe vẫn có niềm tin vào tương lai: "Quá khứ đã qua rồi, hiện tại dàn cầu thủ trẻ Malasyia đang có sự phát triển. Tôi tin rằng người hâm mộ sẽ đồng hành với chúng tôi trong tương lai".

"Từ những trận trước, tôi đoán được đội tuyển Việt Nam sẽ xoay tua cầu thủ, những cái tên chủ chốt sẽ được tung vào sân ở hiệp 2. Tôi không bất ngờ về quyết định của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, tiếc là Malaysia không thể hạn chế bàn thua", HLV Tan Cheng Hoe phân tích về diễn biến trận đấu.

Trước câu hỏi về dự đoán cá nhân quanh trận chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe đánh giá: "Cuộc so tài đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan chắc chắn là trận đấu hấp dẫn. Hai đội có lợi thế riêng với chất lượng cầu thủ cân bằng. Tôi xin chúc hai đội có màn thể hiện tốt và cống hiến những trận chung kết hấp dẫn, kịch tính".

HLV Tan Cheng Hoe trả lời họp báo sau trận thua trên sân Mỹ Đình tối 19/8 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Với lợi thế dẫn 2-0 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam hứng khởi trong cuộc tái đấu Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 19/8. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik ép sân toàn diện, tạo ra vô số cơ hội, khiến đối thủ không thể lên bóng và tung ra bất kỳ cú sút nào ở hiệp 1.

Tuy nhiên trong hiệp đấu mà Đình Bắc, Hoàng Hên, Hai Long kém duyên trong dứt điểm, đội tuyển Việt Nam chấp nhận tỷ số hòa 0-0 ở 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son vào sân và tiền đạo CLB Nam Định đã phát huy hiệu quả.

Phút 63, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Malaysia, Trương Tiến Anh dứt điểm bị thủ môn Azri cản phá, Xuân Son đã chớp thời cơ dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Malaysia bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự và để lộ sơ hở trong phòng ngự. Ở phút 90, Xuân Son có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc hẹp, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình.

Thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết, đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 22/8 trên sân Rajamangala (Bangkok) còn trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 26/8.