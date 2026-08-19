Báo Đông Nam Á: “Malaysia muốn tái hiện lịch sử trước đội tuyển Việt Nam”

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h tối nay (19/8), trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế dẫn trước hai bàn.

Trước giờ bóng lăn ở trận đấu tối nay, trang CNN Indonesia viết: “Con đường đến với ngôi vô địch giải đấu năm nay của đội tuyển Việt Nam ngày một dễ dàng hơn. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước đội tuyển Malaysia 2-0 ở bán kết”.

Đội tuyển Việt Nam nắm giữ lợi thế trước trận bán kết lượt về (Ảnh: Trần Hưu).

“Trước trận bán kết lượt về tại Hà Nội tối nay, Malaysia phải đối mặt với thách thức rất khó khăn, khi họ đang đứng trước cách biệt lớn. Để loại đội tuyển Việt Nam khỏi ASEAN Cup, Malaysia phải ghi được ít nhất 3 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam”, CNN Indonesia viết thêm.

Trang báo của Indonesia nhắc lại trận bán kết ASEAN Cup 2014, thời điểm mà Malaysia từng đánh bại đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, để khích lệ đội bóng có biệt danh Harimau Malaya trước trận bán kết lượt về.

CNN Indonesia chia sẻ: “Bản thân Malaysia từng có lần lội ngược dòng thành công trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết lượt về ASEAN Cup, sau khi bị dẫn trước ở trận bán kết lượt đi”.

“Tại ASEAN Cup 2014, sau khi thua đội tuyển Việt Nam 1-2 ở bán kết lượt đi trên sân Shah Alam (Selangor, Malaysia), Harimau Malaya đã lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 4-2 ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Hiện tại, dù chiếm ưu thế, đội tuyển Việt Nam không hề xem thường đội tuyển Malaysia. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe quyết tâm tái hiện lịch sử của 12 năm trước”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) đang quyết tâm lội ngược dòng (Ảnh: Trần Hưu).

Một tờ báo khác của Indonesia là Bola Sport có quan điểm tương tự. Tờ báo này chia sẻ: “HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia gợi lại câu chuyện tại ASEAN Cup 2014, thời điểm đội tuyển Malaysia có màn lội ngược dòng khó quên trước đội tuyển Việt Nam”.

“Ông Tan Cheng Hoe hồi tưởng lại khoảnh khắc kỳ diệu này ngay trước trận đấu quyết định trước đội tuyển Việt Nam, ở bán kết lượt về ASEAN Cup năm nay. Mặc dù đã bị đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 trên sân nhà, nhưng đội tuyển Malaysia hiện không hề nao núng”,

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á cũng không loại trừ khả năng bất ngờ có thể xảy ra ở trận bán kết lượt về.

ASEAN Football đăng tải: “Trận đấu quyết định giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đang ở phía trước. Đấy là trận bán kết lượt về vào buổi tối 19/8 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội”.

“Cả hai đội đều muốn giành vé vào chung kết. Mọi thứ đều đang ở phía trước, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chưa thể nói trước đội nào giành được suất vào chơi trận tranh ngôi vô địch ASEAN Cup 2026”, ASEAN Football bình luận thêm.