Phút mặc niệm dành cho HLV Phan Thanh Hùng trước trận Việt Nam gặp Malaysia

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia bắt đầu lúc 20h tối nay.

Ngay trước khi bóng lăn, các thành viên của hai đội và khán giả trên sân Mỹ Đình đã dành một phút mặc niệm cho HLV Phan Thanh Hùng, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, từng tham dự ASEAN Cup 2012.

Các cầu thủ Việt Nam dành phút mặc niệm cho cố HLV Phan Thanh Hùng (Ảnh: Mạnh Quân).

Vị HLV này qua đời tối 11/8, tại nhà riêng ở Đà Nẵng ở tuổi 66. Sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng để lại nhiều tiếc thương cho giới bóng đá Việt Nam. Ông Hùng là HLV có tài và tận tụy với nghề.

Ông Phan Thanh Hùng từng một lần vô địch bóng đá toàn quốc năm 1992, khi còn là cầu thủ. Sau đó, trên tư cách HLV, ông Hùng từng hai lần giành ngôi vô địch V-League (cùng với Hà Nội FC), một Cúp Quốc gia (với CLB Than Quảng Ninh), hai Siêu Cúp Quốc gia (một với Hà Nội FC và một với Than Quảng Ninh).

Ở cấp độ các đội tuyển quốc gia, ông Phan Thanh Hùng dẫn dắt đội U23 Việt Nam tham dự Asiad năm 2010 và ASEAN Cup 2012.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á để có được một phút mặc niệm nói trên, khi chúng ta tổ chức trận bán kết lượt về ASEAN Cup trên sân nhà.

Một phút mặc niệm dành cho HLV Phan Thanh Hùng ngay trước trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, cũng là cách mà VFF và giới bóng đá Việt Nam tri ân cho vị HLV này.

Trong số những cầu thủ Việt Nam có tên trong đội hình xuất phát của đội chủ nhà tối nay, Nguyễn Hai Long có lẽ là gương mặt gắn bó với HLV Phan Thanh Hùng nhiều nhất. Hai Long từng là tài năng trẻ được HLV Phan Thanh Hùng nâng lên thành ngôi sao, thời cả hai người còn là thành viên của CLB Than Quảng Ninh.