AFC xin lỗi tuyển nữ Việt Nam vụ trọng tài sai, U22 Việt Nam được hưởng lợi

Trọng tài sai nghiêm trọng, tuyển nữ Việt Nam nhìn Philippines giành HCV

Theo xác nhận của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, phía đại diện Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đến tận nơi để xin lỗi phía VFF và đội tuyển nữ Việt Nam, về sai sót nghiêm trọng của trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan (người Lào).

AFC chính thức xác nhận trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan sai nghiêm trọng, đồng thời xin lỗi đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Sai sót này khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam mất huy chương vàng (HCV) SEA Games 33.

Trước đó, ở trận chung kết nội dung bóng đá nữ, diễn ra tối 17/12, trên sân Chonburi, trợ lý trọng tài thứ nhất của trận đấu này là bà Chanthavong Phutsavan phất cờ báo lỗi việt vị với Bích Thùy ở phút 29.

Đây là tình huống Bích Thùy bay người đánh đầu tung lưới đội tuyển nữ Philippines. Quyết định của trợ lý trọng tài thứ nhất Chanthavong Phutsavan sai hoàn toàn. Điều đáng nói là Bích Thùy vẫn còn đứng phía trên, cách rất xa cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Philippines.

Sau đó, AFC phân công trọng tài Bonyadifard Mooud (người Iran) có năng lực rất tốt, điều khiển trận chung kết bóng đá nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Sai sót này khiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mất oan bàn thắng và mất luôn HCV SEA Games 33. Chính vì thế, đại diện AFC phải xin lỗi VFF và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Sau lời xin lỗi nói trên vào buổi sáng 18/12, đến tối cùng ngày, công tác trọng tài ở trận chung kết bóng đá nam được cải thiện rõ rệt. Trọng tài được phân công điều hành trận đấu này là ông Bonyadifard Mooud (người Iran) vừa có chuyên môn tốt, vừa rất công tâm.

Vị trọng tài người Iran bắt rất chắc tay, không thiên lệch, góp phần giúp cho trận đấu diễn ra trôi chảy và đầy hấp dẫn. Không có tiểu xảo nào từ phía đội chủ nhà U22 Thái Lan qua mắt được ông Bonyadifard Mooud.