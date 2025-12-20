Thể thao Việt Nam tự tin chinh phục những môn "lạ" tại SEA Games 33

SEA Games 33 tại Thái Lan năm nay không chỉ là nơi các môn thể thao truyền thống tiếp tục cuộc đua huy chương quen thuộc. Ở một góc khác, thể thao Việt Nam hiện diện với những gương mặt còn mới mẻ, những bộ môn lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu hoặc lần đầu trở lại sau nhiều năm vắng bóng, ít ồn ào, ít kỳ vọng thành tích, nhưng mang theo ý nghĩa to lớn mở đường cho các môn thể thao mới.

Ở nhiều địa điểm khác nhau, từ khu phức hợp thể thao Hua Mak giữa lòng Bangkok đến các sân bóng chày tại Pathum Thani, rồi ngoài khơi nơi những cánh buồm lộng gió lướt trên mặt biển Pattaya, hành trình SEA Games 33 của thể thao Việt Nam được ghép lại bằng những câu chuyện không đo đếm đơn thuần bằng huy chương (Ảnh: SSL Team Vietnam).

Tại khu phức hợp thể thao Hua Mak, kéo co là một trong những môn thi đấu đầu tiên để lại dấu ấn rõ ràng. Đội tuyển kéo co Việt Nam quy tụ những vận động viên đến từ nhiều ngành nghề, nhiều địa phương khác nhau, tập hợp bằng kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Trên mặt sàn, mọi sức mạnh đều dồn vào sợi dây kéo. Đây không chỉ là cuộc so kè thể lực thuần túy, mà còn là bài kiểm tra về nhịp điệu, chiến thuật và sự gắn kết, nơi chỉ một nhịp chệch cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Thi đấu trong một ngày duy nhất, đội tuyển kéo co Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games 33 với bảng thành tích trọn vẹn gồm một tấm HCĐ, hai tấm HCB, trong đó điểm nhấn là chiếc HCV ở nội dung 560kg hỗn hợp.

Qua đó, kéo co Việt Nam kết thúc kỳ đại hội với đủ các màu huy chương, đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của một môn thể thao lần đầu góp mặt ở SEA Games.

Cũng tại Hua Mak, leo núi thể thao đánh dấu sự trở lại ở SEA Games sau hơn một thập kỷ vắng bóng. Lần gần nhất môn này xuất hiện là tại SEA Games 26 ở Indonesia, nơi đại diện Việt Nam giành được HCB.

Tại SEA Games 33, đội tuyển leo núi Việt Nam góp mặt với 5 vận động viên trẻ, tranh tài ở hai nội dung chính là bouldering (leo khối đá tầm thấp, không dùng dây bảo hộ) và lead (leo dẫn đường, leo cao có dây bảo hộ), đại diện cho nỗ lực duy trì sự hiện diện và tích lũy trải nghiệm của một môn thể thao đang trong quá trình xây dựng nền tảng.

Đội tuyển Việt Nam góp mặt với lực lượng trẻ, phần lớn trưởng thành từ phong trào, quen tập luyện trong những phòng leo nhỏ, điều kiện còn nhiều hạn chế. Dù không có huy chương, nhưng mỗi lượt leo là một lần các vận động viên Việt Nam tiếp cận chuẩn mực thi đấu khu vực.

Trên vách leo dựng đứng, từng điểm bám được chinh phục bằng sự tập trung tuyệt đối, phản chiếu nỗ lực bền bỉ của một bộ môn đang tìm cách đặt nền móng trong hệ thống thể thao thành tích cao (Ảnh: Push Climbing).

Rời trung tâm Bangkok, hành trình SEA Games 33 của những môn thể thao mới tiếp tục tại tỉnh Pathum Thani, nơi bóng chày trở lại kỳ đại hội thể thao khu vực sau 14 năm vắng bóng. Trên sân bóng, sự chênh lệch về truyền thống và kinh nghiệm được thể hiện rõ ràng khi Việt Nam đối đầu với những đội tuyển đã quen nhịp thi đấu quốc tế.

Dẫu vậy, trong bối cảnh còn nhiều hạn chế về hệ thống giải đấu, điều kiện tập luyện và cọ xát, bóng chày Việt Nam vẫn tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi giành chiến thắng lịch sử trước Malaysia, cũng là chiến thắng đầu tiên và duy nhất của đội tại SEA Games 33.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam khép lại kỳ SEA Games 33 bằng nhiều cung bậc cảm xúc. Thành tích có thể chưa phản ánh hết nỗ lực, nhưng hành trình của những gương mặt trẻ dám bước ra sân chơi khu vực đã cho thấy một tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Từ những gương mặt trẻ dám bước ra sân chơi khu vực, bóng chày Việt Nam bắt đầu nhìn thấy những tín hiệu đầu tiên cho tương lai.

Ngoài khơi Pattaya, nơi những cánh buồm căng gió, SEA Games 33 ghi nhận thêm một cột mốc mới với môn đua thuyền buồm hạng SSL47. Lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu, đội thuyền buồm Việt Nam ra khơi với hành trình còn rất ngắn so với các đối thủ trong khu vực (Ảnh: SSL Team Vietnam).

SSL47 là loại thuyền lớn, dài 47 feet (khoảng 14m), đòi hỏi kỹ thuật cao, thể lực tốt và tinh thần đồng đội chặt chẽ để xử lý những tình huống phức tạp trên biển, nhất là khi gặp sóng to, gió mạnh.

Đội thuyền buồm SSL47 Việt Nam tham dự SEA Games 33 gồm 12 thành viên, phần lớn đến từ các câu lạc bộ ở Tuần Châu, TPHCM và 4 vận động viên đội tuyển quốc gia (Ảnh: SSL Team Vietnam).

Dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Lê Tiến Dũng, các tay chèo Việt Nam đối mặt với thử thách không chỉ đến từ đối thủ, mà còn từ gió, sóng và sự phối hợp của cả tổ đội. Thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nhưng mỗi lượt xuất phát là một lần tích lũy, học cách đọc gió, làm chủ con thuyền và thi đấu như một tập thể đúng nghĩa (Ảnh: SSL Team Vietnam).

Ở SEA Games 33, những môn thể thao lần đầu xuất hiện hoặc trở lại sau thời gian dài, thường không tạo ra nhiều biến động trên bảng huy chương. Nhưng từ đất liền đến mặt biển Thái Lan, sự hiện diện ấy mang theo những giá trị khác, góp phần vào mảnh ghép cho hành trình phát triển dài hạn của thể thao Việt Nam.

SEA Games 33 vì thế không chỉ là cuộc đua thành tích, mà còn là hành trình mở đường, nơi các môn thể thao ít người tiếp cận bắt đầu nhìn thấy bình minh.